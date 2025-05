Proton Drive: Lieblingserinnerungen jetzt in Alben organisieren

Das eigene Leben besteht aus Tausenden von Momenten – von Fotos von Wochenendausflügen über Videos von den ersten Schritten des Kindes bis hin zu Schnappschüssen mit dem Freundeskreis. Mit der Zeit können diese Erinnerungen allerdings in einem Meer von digitalem Chaos verloren gehen.Das Team des Online-Speichers Proton Drive (App Store-Link) aus der Schweiz hat daher kürzlich mit der Einführung von Alben in Proton Drive eine neue Möglichkeit vorgestellt, Momente, die einem wichtig sind, zu organisieren, zu teilen und wieder aufleben zu lassen.

Auf vielfachen Wunsch der Proton Drive-Community erweitert die neue Funktion die bestehende Datei- und Fotospeicherung von Proton Drive. Mit Alben sollen sich Erinnerungen einfach und sicher verwalten lassen – „und das alles, während Sie Ihre Dateien mit den branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen von Proton Drive schützen“, so das Proton-Team. Die einzigen Personen, die auf die Bilder zugreifen können, ist man selbst sowie Menschen, die man selbst auswählt. Das sind die neuen Alben-Features in Proton Drive: .

Fotos organisieren: Ganz gleich, ob man Schnappschüsse von jährlichen Familientreffen zusammenstellt oder jahrelange Reiseerinnerungen sortiert, Alben vereinfachen das Speichern und Wiederaufrufen von eigenen Lieblingserinnerungen. Man kann benutzerdefinierte Sammlungen erstellen, sich von der endlosen Suche verabschieden und eigene Fotos und Videos immer griffbereit haben.

Ganz gleich, ob man Schnappschüsse von jährlichen Familientreffen zusammenstellt oder jahrelange Reiseerinnerungen sortiert, Alben vereinfachen das Speichern und Wiederaufrufen von eigenen Lieblingserinnerungen. Man kann benutzerdefinierte Sammlungen erstellen, sich von der endlosen Suche verabschieden und eigene Fotos und Videos immer griffbereit haben. Gemeinsame Erinnerungen sammeln: Ist eine Gruppenreise oder ein besonderes Ereignis geplant? Es lässt sich ein gemeinsames Album erstellen und Familie und Freunde per E-Mail einladen. Man selbst entscheidet, wer das Album ansehen oder Beiträge leisten darf, und man kann den Zugriff jederzeit widerrufen. Dank der Echtzeit-Synchronisierung bleiben alle über neue Fotos und Bearbeitungen auf dem Laufenden, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert.

Ist eine Gruppenreise oder ein besonderes Ereignis geplant? Es lässt sich ein gemeinsames Album erstellen und Familie und Freunde per E-Mail einladen. Man selbst entscheidet, wer das Album ansehen oder Beiträge leisten darf, und man kann den Zugriff jederzeit widerrufen. Dank der Echtzeit-Synchronisierung bleiben alle über neue Fotos und Bearbeitungen auf dem Laufenden, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Augenmerk auf Favoriten: Mit der Möglichkeit, die besten Aufnahmen als Favoriten zu markieren, lassen sich die schönsten Erinnerungen ganz einfach wiederfinden und wieder aufrufen. Mit den Favoriten sieht man die besten Bilder in einem eigenen Bereich – so sind die persönlichen Highlights immer nur einen Fingertipp entfernt.

Mit der Möglichkeit, die besten Aufnahmen als Favoriten zu markieren, lassen sich die schönsten Erinnerungen ganz einfach wiederfinden und wieder aufrufen. Mit den Favoriten sieht man die besten Bilder in einem eigenen Bereich – so sind die persönlichen Highlights immer nur einen Fingertipp entfernt. Persönliche Momente privat halten: Wie alles, was in Proton Drive gespeichert wird, ist auch jedes erstellte Album durch eine End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Das bedeutet, dass nur die eigens ausgewählten Personen darauf zugreifen können – einschließlich Albumnamen und Metadaten wie Fotostandorte. Fortschrittliche Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen schützen die Erinnerungen vor Werbetreibenden, Algorithmen und Hackern gleichermaßen.

Das Erstellen von Alben in Proton Drive ist dabei erst der Anfang: Proton plant, weitere Funktionen einzuführen, um die Organisation von Fotos und Videos noch weiter zu vereinfachen. Wie das Entwicklerteam im eigenen Blog berichtet, soll man bald Fotos über Links weitergeben können, so dass sich Alben an den Freundeskreis oder Verwandte senden lassen, auch wenn diese kein Proton-Konto haben. Ein kommender Schnellfilter für Screenshots soll zudem Zeit und Mühe bei der Suche nach wichtigen Quittungen oder lustigen Memes ersparen.

Proton Drive lässt sich in der Basisversion kostenlos für Mobilgeräte, macOS und Windows herunterladen und mit 5 GB an Speicherkapazität ohne weitere Kosten und inklusive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen. Wer mehr Speicher benötigt, findet passende Tarife für 200 GB, 500 GB und 3 TB, die zu Preisen ab 3,49 Euro/Monat starten.

Fotos: Proton.