Xiaomi Smart Projector L1 Pro ist ab sofort für 199 Euro bei Amazon erhältlich

Ich besitze schon seit vielen Jahren keinen Fernseher mehr (ja, ihr habt richtig gelesen), denke aber schon seit geraumer Zeit darüber nach, mir zum Filmschauen einen Beamer zuzulegen. Mit dem Xiaomi Smart Projektor L1 Pro ist gerade ein smartes und kostengünstiges Modell mit integriertem Google TV auch in Deutschland an den Start gegangen.

Der Xiaomi Smart Projektor L1 Pro ist ein kleiner Beamer, der mit einer geringen Helligkeit ausgestattet ist, genauer gesagt mit 400 ANSI-Lumen. Das heißt, für den Einsatz bei Tageslicht eignet sich der Beamer mit aller Wahrscheinlichkeit nicht.

Die Auflösung des Xiaomi wird mit 1.920 x 1.080 Pixeln angegeben, also Full-HD, was für die meisten als ausreichend empfunden werden dürfte. Möchte man eine 4K-Auflösung, muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Projektionsdiagonale kann zwischen 60 und 120 Zoll liegen. Der Xiaomi Smart Projector L1 Pro misst 210 x 128 x 189 Millimeter und wiegt rund 2 Kilogramm. Das Modell kommt ohne Akku und kann demnach nur mit Kabel betrieben werden.

Dank des integrierten Google TV könnt ihr direkt streamen und braucht kein externes Gerät, zum Beispiel ein Apple TV oder Fire TV Stick, verbinden. Über Google TV lassen sich Filme und Serien auf Amazon Prime und Netflix beispielsweise problemlos abspielen. Darüber hinaus stehen im Play Store alle bekannten Streaming-Apps und Mediatheken zum Download bereit. Ansonsten lassen sich externe Geräte via HDMI und Bluetooth verbinden.

Die zwei verbauten Lautsprecher kommen mit einer Leistung von 5 Watt. Mit an Bord ist zudem eine automatische Keystone-Korrektur sowie ein Auto-Fokus, um stets für ein perfektes Bild zu sorgen.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro kostet 199 Euro

Der Xiaomi Smart Projector L1 Pro ist ab sofort in Deutschland auf Amazon erhältlich und kann für 199 Euro bestellt werden.