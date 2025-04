DaVinci Resolve: Version 20 der Video-Editing-Suite mit über 100 neuen Features

Interessiert ihr euch für Videoschnitt, aber wollt nicht gleich zu Apples Final Cut Pro greifen? Dann lohnt ein Blick auf die professionelle Video-Editing-Software DaVinci Resolve (Mac App Store-Link) bzw. DaVinci Resolve Studio (Mac App Store-Link) von Blackmagic Design. Die Apps kommen unter anderem auch in Hollywood-Produktionen zum Einsatz, sind aber auch nicht ganz günstig in der Anschaffung.

Die Videobearbeitungs-Suite von Blackmagic Design, DaVinci Resolve sowie die erweiterte Variante DaVinci Resolve Studio, liegen jetzt in der neuen Version 20.0 vor. Im deutschen Mac App Store ist die neue Version bislang noch nicht vorhanden, dort lässt sich noch v19.1.4 beziehen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass auch dort bald das Update für die Videoschnitt-Apps verfügbar sein wird. Auf der Website von Blackmagic Design wird die große Aktualisierung allerdings schon prominent vorgestellt.

Laut Aussage des Entwicklerteams von DaVinci Resolve hält die neue Version 20 „mehr als 100 neue Funktionen“ bereit, darunter auch leistungsstarke KI-Tools, die die User in allen Phasen ihres Workflows unterstützen. Man kann beispielsweise AI IntelliScript verwenden, um Zeitleisten auf der Grundlage eines Textskripts zu erstellen, oder AI Animated Subtitles nutzen, um Wörter zu animieren, während sie gesprochen werden. AI Multicam SmartSwitch lässt sich einsetzen, um eine Zeitleiste mit Kamerawinkeln auf der Grundlage der Sprechererkennung zusammenzustellen.

Verbesserte Zusammenarbeit in der Blackmagic Cloud

Auf den Schnitt- und Bearbeitungsseiten findet man nun einen speziellen Keyframe-Editor und Voiceover-Paletten, und der AI Audio Assistant analysiert das eigene Audiomaterial und erstellt auf intelligente Weise einen professionellen Audiomix. In Fusion kann man fortschrittliche Compositing-Workflows mit mehreren Ebenen erkunden, und der Color Warper enthält jetzt Chroma Warp. Darüber hinaus wurden Magic Mask und Depth Map umfassend aktualisiert.

Auch bei der cloudbasierten Zusammenarbeit gibt es einige spannende Neuerungen: So unterstützt DaVinci Resolve die Blackmagic Cloud, um Projektbibliotheken und Medieninhalte zu synchronisieren und überall auf der Welt mit Editoren, VFX-Profis und mehr zusammenarbeiten zu können. Für eine besonders produktive Kollaboration gibt es geteilte Cloud-Ordner, einen Präsentations-Modus für externe Personen ohne Blackmagic-Account, und eine Cloud-Ansicht mit Thumbnails aller Clips.

Alle Neuerungen von DaVinci Resolve (Studio) finden sich auf der eigenen Produktseite von Blackmagic Design, wo die Änderungen in Version 20 detailliert beschrieben werden. DaVinci Resolve steht in einer kostenlosen Version bereit, die sich an Neulinge sowie ambitionierte Hobby-Filmer und -Filmerinnen richtet, sowie der umfangreicheren DaVinci Resolve Studio-Variante, die weitere Effekte, KI-Werkzeuge, 3D-Bearbeitung, Rauschreduzierung und zusätzliche Formate bereit hält. DaVinci Resolve Studio ist für 295 USD auf der Entwickler-Website bzw. 329,99 Euro im Mac App Store erhältlich.