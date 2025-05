Logitech MX Master 4: Neue Maus steht kurz vor dem Start

Ich setze seit Jahren auf die MX-Mäuse von Logitech, vor einer ganzen Weile haben sie die Magic Mouse von Apple von meinem Schreibtisch verdrängt. 2S, 3 und 3S (siehe Titelbild) der Logitech MX Master habe ich mitgenommen – und nun scheint ein Nachfolger in den Startlöchern zu stehen. Im Netz verdichten sich die Anzeichen für einen baldigen Start der Logitech MX Master 4.

Bei einer brasilianischen Zulassungsbehörde ist kürzlich ein neuer Eintrag aufgetaucht, bei dem der Name „MX Master 4“ in Verbindung mit der Modellnummer MR0118 aufgetaucht ist. Diese Modellnummer hat auch schon die Zulassung bei der amerikanischen Behörde FCC durchlaufen, so dass ein baldiger Start wahrscheinlich scheint.

Logitech hat die neue Maus schon selbst gezeigt

Es gibt aber noch mehr. Bereits vor etwas mehr als einer Woche sind auf Social Media offizielle Werbeanzeigen von Logitech aufgetaucht, die eine bisher noch nicht veröffentlichte Maus gezeigt haben. Wenn man eins und eins zusammenzählt, dann dürfte klar sein: Dabei handelt es sich um die MX Master 4.

Bekräftigt wird das durch einen Reddit-Post, der den vermeintlichen „Leak“ der MX Master 4 gezeigt hat und wenig später wegen einer Copyright-Verletzung durch Reddit entfernt wurde. In einem anderen Reddit-Post sind die Bilder kurze Zeit später wieder aufgetaucht, wir verzichten aber lieber auf eine Vervielfältigung.

„Basierend auf dem durchgesickerten Bild scheinen die Änderungen subtil, aber dennoch erkennbar zu sein. Das seitliche Scrollrad scheint leicht nach vorne und oben verschoben worden zu sein, während die primären Klick-Tasten nun mehr Platz einnehmen, anstatt dem Magspeed-Rad Platz zu machen“, schreibt 9to5Mac.

Und vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Neuerung unter der Haube? Immerhin gab es auch zwischen Generation 3 und 3S keine großen optischen Unterschiede, Logitech hatte den Nachfolger aber bedeutend leiser gemacht. Wir sind schon gespannt, was sie sich alles für die MX Master 4 haben einfallen lassen.