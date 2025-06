Highlights der Woche: Nach 18 kommt 26?

In der Gerüchteküche war in dieser Woche mal wieder jede Menge los. Mark Gurman will herausgefunden haben, dass Apple das kommende iPhone-Betriebssystem nicht iOS 19, sondern iOS 26 nennen will. Dazu sollen sich iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 gesellen. Ein einheitliches Schema also.

Interessanterweise will Apple nicht die aktuelle Jahreszahl verwenden, sondern die kommende. Immerhin werden die Updates erst im September oder Oktober erscheinen und die meiste Zeit im Jahr 2026 „aktuell“ sein.

Ich finde die Idee wirklich spannend, denn die aktuelle Nummerierung ist mehr als unübersichtlich: iOS 18, macOS 15, watchOS 11 und visionOS 2. Da muss selbst ich immer wieder überlegen, wie denn nun die aktuelle Version von Mac oder Apple Watch benannt ist.

Und bei den Betriebssystemen soll nicht Schluss sein. Auch das iPhone soll die neue Nummerierung erhalten. Möglicherweise gibt es also kein iPhone 17, sondern direkt ein iPhone 26.

Was sagt ihr denn dazu? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Gerüchten haltet. Wäre das tatsächlich ein Ansatz, den Apple verfolgen sollte?

Neues auf dem Hueblog

Spannende Neuigkeiten gab es in dieser Woche auch rund um Philips Hue. Der neue Hue AI Assistent zur Generierung von maßgeschneiderten Szenen ist gestartet – allerdings zum Start nur in den Niederlanden, Belgien sowie Luxemburg und auch nur auf Englisch. Es dürfte aber wohl nicht mehr lange dauern, bis auch andere Länder in den Genuss dieser neuen Funktion kommen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick