Twitter/X: Headlines von Nachrichten-Links sollen aus Ästhetikgründen entfernt werden

Das soziale Netzwerk X, ehemals Twitter, plant die Einführung einer neuen Methode zur Anzeige von Nachrichten-Lnks ohne Überschrift oder Beschreibung. Einem Bericht von Fortune (via TechCrunch) zufolge wird der Kurznachrichtendienst in einem Beitrag nur den Link und das Kopfbild anzeigen.

Twitter/X-Besitzer Elon Musk bestätigte den Schritt in einem Beitrag am Montag und sagte, dass er „direkt“ von ihm stamme. Die Änderung würde „die Ästhetik erheblich verbessern“, so seine Aussage.

Derzeit zeigt eine Twitter-Karte für einen Nachrichten-Artikel oder einen Blogbeitrag die Überschrift und den zusammengefassten Text (nur im Web) zusammen mit dem Kopfzeilenbild in der Vorschaukarte eines Beitrags. Wenn die angekündigte Änderung jedoch umgesetzt wird, wird Twitter/X nur das Bild mit einem Link in einem Beitrag anzeigen. Das bedeutet auch: Wenn eine Publikation oder ein Blog keinen begleitenden Text mit dem Link veröffentlicht, werden die Nutzer und Nutzerinnen nur den Link und das Bild für diesen Artikel sehen.

Maßnahme soll Clickbait vorbeugen

Eine Quelle sagte gegenüber Fortune, dass das Update darauf abziele, die Höhe eines Beitrags zu verringern, um mehr Beiträge auf einem Bildschirm unterzubringen. Musk ist der Meinung, dass die Entfernung von Überschriften aus der Vorschaukarte Clickbait eindämmen würde. Ohne die Vorschaukarte können Veröffentlichungen oder Blogs jedoch einfach einen beliebigen Text schreiben, der die User dazu verleitet, auf den Link zu klicken.

Schon zu Beginn dieses Monats verklagte die Nachrichtenagentur Agence France Presse (AFP) Twitter/X in Frankreich wegen der „klaren Weigerung“, über eine Vergütung für die gemeinsame Nutzung ihrer Nachrichteninhalte auf der Plattform zu diskutieren. Es bleibt zwar abzuwarten, ob die AFP mit ihrer Klage gegen Twitter/X Erfolg haben wird, doch scheint das soziale Netzwerk der Anzeige von Nachrichten-Links immer weniger wohlgesonnen zu sein – was vielleicht kein Zufall ist.

Am vergangenen Wochenende sorgte ein Fehler bei Twitter/X dafür, dass Links und Fotos nicht angezeigt wurden, die vor Dezember 2014 über den plattformeigenen Dienst gepostet wurden. Das Unternehmen bestätigte den Fehler später über sein Support-Konto auf der Plattform und sagte, dass das Problem in den kommenden Tagen vollständig behoben werden würde. Twitter/X ist außerdem dabei, die Funktion des Blockierens von Usern durch eine überarbeitete Stummschaltungsfunktion zu ersetzen. So soll es Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht werden, jemandem zu folgen, ohne mit der Person interagieren zu können.