Bosch Smart Home ausprobiert: Heizkörperthermostate mit HomeKit, Alexa & Google Assistant

Die smarten Heizkörperthermostate von Eve, Netatmo und Tado haben wir uns schon genauer angesehen, heute folgt der detaillierte Blick auf die Thermostate von Bosch. Während das System viele weitere Komponenten bereithält, wollen wir passend zur Jahreszeit die Thermostate in den Fokus rücken.

Im Starterset sind vier Heizkörperthermostate und die Bridge enthalten. Die Bridge muss per Kabel an den Router angeschlossen werden und ermöglicht dann den Fernzugriff – die Kommunikation erfolgt dabei über WLAN. Die Thermostate selbst werden einfach ersetzt und auf das Ventil geschraubt. Entsprechende Adapter sind mit dabei.

Das Design ist schlicht und einfach. Wie auch bei der Konkurrenz kommt hier relativ viel Plastik zum Einsatz, bei Bosch fühlt sich das ganze nicht so hochwertig an. Sind die Thermostate aber einmal installiert, drückt man die Knöpfe wohl eher selten, denn die Steuerung kann ja smart erfolgen.

Die Einrichtung in der Bosch Smart Home-App (App Store-Link) ist kinderleicht und funktioniert ohne Registrierung und Account. An einigen Stellen ist das System etwas langsam, das Anlernen eines Thermostat dauert gerne mal drei Minuten und länger. In der App könnt ihr dann auf eure Komponenten zugreifen, Zeitpläne anlegen oder auch Szenarien und Automationen erstellen. Gleichzeitig könnt ihr die App mit HomeKit, Alexa oder Google verknüpfen, damit die Steuerung auch über die smarten Assistenten erfolgen kann. Folgt dafür einfach der Anleitung in der App.

Die smarten Thermostate von Bosch sind empfehlenswert, die Reaktionszeit der Befehle könnte etwas schneller sein. Hier sollte man im Hinterkopf behalten, dass Bosch noch viele weitere Komponenten im Angebot hat. Wer alles aus einer Hand will, ist hier gut aufgehoben. Es gibt Innen- und Außenkameras, Rauchmelder, Schalter, eine Fernbedienung, Unterputz-Aktoren, Thermostate für Fußbodenheizung, Zwischenstecker, Bewegungsmelder, Wassermelder, Türkontakte und mehr. Hier findet ihr alle Komponenten in der Übersicht.

Das Set Smartes Heizen mit vier Thermostaten und Connector gibt es beispielsweise bei MediaMarkt für nur 199 Euro, auch zahlreiche andere Komponenten von Bosch Smart Home findet ihr im bekannten Online-Shop oder vor Ort im Markt.