Netatmo reduziert Wetterstation, Kameras & Thermostate

Die smarte Wetterstation bekommt ihr heute für 114,99 Euro – bestehend aus jeweils einem Modul für den Innen- und Außenbereich. Im Internet-Preisvergleich werden für das Starter-Set mindestens 140 Euro verlangt. Ebenfalls reduziert erhältlich ist passendes Zubehör, ihr könnt die Wetterstation mit weiteren Innenmodulen, einem Regenmesser und einem Windmesser erweitern. Auch mit HomeKit kompatibel. Klickt euch gerne in meinen Testbericht.

6.140 Bewertungen Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen-... MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen, Luftdruck

WARNMELDUNGEN IN ECHZEIT: Mit unserer Wetterstation können Sie Warnmeldungen für innen und außen konfigurieren, die Sie dann auf Ihr Smartphone bekommen. Dank dem Belüftungsalarm wissen Sie immer,...

Netatmo Zusätzliches Modul für Wetterstation,... Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten); Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten eines weiteren Raums zu

Netatmo Regenmesser Funk für die Netatmo... Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten); Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die gemessene Regenmenge zu

Netatmo Windmesser für Netatmo-Wetterstation,... Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten); Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Windrichtung und -geschwindigkeit zu

Netatmo Presence

Die Netatmo Presence ist eine Outdoor-Sicherheitskamera und kann dank einer speziellen Erkennungstechnologie zwischen Menschen, Tieren und Autos unterscheiden. Außerhalb des Hauses platziert, analysiert Presence in Echtzeit, ob sich eine Person um das Haus bewegt, ein Auto auf den Hof fährt oder sich ein Tier auf dem Grundstück befindet. Die Kamera versteht, was sie sieht, und benachrichtigt den Nutzer, wenn etwas im überwachten Bereich erkannt wird. Benachrichtigungen und Videoaufnahmen der Netatmo Presence sind dabei nutzerorientiert: Der User selbst entscheidet, über welche Vorkommnisse er informiert werden will.

Mit der HomeKit-Unterstützung kann der Bewegungsmelder der Presence auch für andere Geräte genutzt werden, allerdings kann HomeKit noch nicht zwischen verschiedenen Objekten unterscheiden, sondern behandelt alle Bewegungen gleich. Interessanter sind da schon die Möglichkeiten, die sich rund um die Beleuchtung abseits von Bewegungen bieten. Wer das Außenlicht manuell einschalten möchte, kann das mit einem HomeKit-Schalter tun, etwa dem Eve Button. Ebenfalls praktisch: Mit dem Siri-Befehl “zeige mir die Kamera”, springt man direkt zur aktuellen Live-Ansicht.

1.530 Bewertungen Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung, wenn eine unbekannte Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der Alert-Zones-Funktion können Sie die zu überwachenden Bereiche sowie die Art des Eindringens auswählen, bei denen...

Netatmo Welcome

Die Netatmo Welcome ist hingegen für den Indoor-Einsatz gemacht und bringt eine Gesichtserkennung mit. Die Kamera kann zwischen Fremden und bekannten Personen unterschieden und nicht nur entsprechende Mitteilungen senden, sondern auch einen Alarm mit einer separat erhältlichen Sirene auslösen.

Mit HomeKit Secure Video kann man die Videoaufnahmen jetzt nicht nur lokal auf der mitgelieferten MicroSD-Karte speichern, sondern auch direkt in die iCloud laden. Dafür ist ein iCloud-Plan mit mindestens 200 GB Speicherplatz nötig, wobei die abgelegten Videos nicht angerechnet werden und auch sonst keine weiteren Kosten entstehen.

2.551 Bewertungen Netatmo Smarte Überwachungskamera Innen, Wlan,... ERHALTEN SIE IM FALLE EINES EINBRUCHS SOFORT MELDUNGEN AUF IHR SMARTPHONE: Ein bekanntes oder unbekanntes Gesicht? Dank der Gesichtserkennung entdeckt Ihre Kamera Eindringlinge und warnt Sie bei...

PRÄZISE UND ANPASSBARE MELDUNGEN: Unbekannte, Familie und Freunde, Tiere. Personalisieren Sie die Meldungen, um nur solche Benachrichtigungen zu erhalten, die Sie wirklich interessieren

Smart Heizen mit Netatmo

Von Netatmo gibt es auch smarte Heizkörperthermostate, die mit HomeKit, Alexa und Google Assistant kompatibel sind. Das Starter-Set mit Bridge und zwei Thermostaten kostet jetzt 137,99 Euro statt 199 Euro. Ein weiteres Thermostat liegt bei 57,99 statt 79,99 Euro. Falls ihr Heizungsanlagen steuern wollt, greift zum aktuell 12,99 Euro teuren Thermostat.

Mit an Bord ist auch eine Fenster-Offen-Erkennung sowie eine manuelle Boost-Funktion. Das Thermostat selbst verfügt über ein Display und zeigt die Temperatur an, zudem ist am Gerät selbst eine manuelle Temperatursteuerung möglich.

94 Bewertungen Netatmo Smarte Wlan Heizkörperthermostate... INDIVIDUELLE KOMFORTTEMPERATUR FUR JEDEN RAUM : heizen Sie Ihr Zuhause perfekt bedarfsgerecht und nur dann, wenn es wirklich nötig ist.

ENERGIE SPAREN : sparen Sie Energie mit dem Abwesenheits- und Frostschutzmodus sowie mit der Fenster-Offen-Erkennung.

143 Bewertungen Netatmo Smartes Heizkörperthermostat Wlan,... FUNKTIONIERT NUR MIT EINEM NETATMO SMART THERMOSTAT oder mit dem Netatmo Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket.

ENERGIE SPAREN : sparen Sie noch mehr Energie beim Heizen Ihres Hauses.