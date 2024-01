Die Neuheiten von Philips Hue im Januar 2024

Lange haben wir darauf warten müssen, nun ist sie da: Die Januar-Welle von Philips Hue. Sie fällt nicht ganz so groß aus wie bei den Neuvorstellungen im Sommer und Herbst, aber immerhin: Es gibt einige neue Produkte und dazu noch ein paar Ankündigungen. Neben der umfangreichen Berichterstattung in unserem Hueblog wollen wir die Neuheiten hier bei uns auf appgefahren.de kompakt zusammenfassen.

Für innen und außen: Philips Hue Dymera Wandleuchte

Sowohl für den Innen- als auch Außenbereich gedacht ist die neue Philips Hue Dymera Wandleuchte. Mit zwei Strahlern, jeweils 510 Lumen hell, leuchtet sie nach oben und unten an der Wand entlang. Die Besonderheit bei diesem Modell im Vergleich zu bisher erschienen Wandleuchten dieser Art: Die beiden Lichter lassen sich getrennt voneinander steuern. Mit der Philips Hue App lässt sich jedes Licht dimmen oder heller einstellen und die Farben individuell anpassen.

Philips Hue Dymera Wandleuchte (ab Ende Februar 2024) für 219,99 Euro

Philips Hue Pendelleuchtenkordel aus dem 3D-Drucker

Falls ihr eure Filament-Lampen von Philips Hue stilsicher an der Decke aufhängen wollt, gibt es jetzt die passenden Pendelleuchten mit Kordel. Die Besonderheit: Ein Großteil des Materials stammt aus dem 3D-Drucker. Die Pendelleuchtenkordel ist in Schwarz oder Weiß und in zwei Größen erhältlich, sodass sie sich leicht in jedes Interieur einfügt. Die 3D-gedruckten Komponenten bestehen zu 55 Prozent aus biozirkulärem Material, das aus Abfällen und Reststoffen biologischen Ursprungs gewonnen wird.

Philips Hue Pendelleuchte Schwarz oder Weiß für Filament Lampen (ab Februar 2024, exklusiv im Philips Hue Online Store) für 59,99 Euro (Größe M) und 69,99 Euro (Größe L)

Neue Adapter für das Perifo-Schienensystem

Für Decken und Wände bieten die neuen Steckverbindungen für das Philips Hue Perifo Schienensystem mehr Flexibilität: Mit dem Philips Hue Perifo T-Verbindungsstück lassen sich Schienen in drei verschiedene Richtungen verlegen. Das Philips Hue Perifo Flex-Verbindungsstück schafft mehr Freiheit bei der Gestaltung der Schienenausrichtung, welche dank des Verbindungselements in jede Richtung und über 90-Grad-Winkel hinaus verlaufen können. So ist eine Schienenführung sogar von der Wand bis zur Decke möglich.

Philips Hue Perifo Flexibles Verbindungsstück (ab Mitte Februar 2024) für 34,99 Euro

(ab Mitte Februar 2024) für 34,99 Euro Philips Hue Perifo T-Verbindungsstück (ab erstem Quartal 2024, exklusiv im Philips Hue Online Store) für 39,99 Euro

Neues rund um das Philips Hue Secure Sicherheitssystem

Ab sofort erhaltet ihr Philips Hue Secure auch als gesamtes Starter-Set mit Kamera, Kontaktsensoren, Lampen und Bridge. Etwas spannender: Die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Flutlicht-Kamera ist ab sofort zum Preis von 349,99 Euro erhältlich. Und auch in Sachen Software wird sich in den kommenden Wochen einiges tun.

Für das erste Halbjahr 2024 werden Updates erwartet, darunter Verbesserungen bei den Sicherheits-Push-Benachrichtigungen und der Ereigniszeitleiste sowie ein automatischer Licht- und Tonalarm bei Bewegungserkennung. Zudem arbeitet Philips Hue an der Unterstützung von Amazon Alexa und Google Home für das Philips Hue Secure System.