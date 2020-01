Satechi USB-C Magnetic Charging Dock: Apple Watch direkt am iPad laden

Der Zubehör-Hersteller Satechi ist weiter fleißig. Ab sofort ist das bereits vor einiger Zeit angekündigte Satechi USB-C Magnetic Charging Dock für die Apple Watch auch in Deutschland erhältlich. Bestellt werden kann der kleine Lade-Adapter für 44,90 Euro bei Cyberport, andere Händler werden das Zubehör sicher in Kürze ebenfalls listen.

Satechi USB-C Magnetic Charging Dock für 44,90 Euro (zum Shop)

Praktisch ist der Satechi USB-C Magnetic Charging Dock vor allem für jene Nutzer, die viel unterwegs sind, aber möglichst auf Kabel-Chaos verzichten wollen. Der kleine Lade-Adapter lässt sich direkt an einen USB-C-Port anschließen, die Apple Watch kann so beispielsweise direkt am iPad Pro oder einem MacBook mit USB-C aufgeladen werden. Mit einer Größe von 4,4 x 5 x 1,14 Zentimeter ist das Teilchen zudem sehr kompakt.

Etwas schade ist die Tatsache, dass das im Dezember auf der Hersteller-Seite gezeigte USB-C-Verlängerungskabel nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Erklärung liefert der Hersteller selbst: „Um die MFi-Zertifizierung für das Ladegerät zu erhalten, darf nach Apples Vorgaben kein separates USB-C-Kabel zusammen mit dem zertifizierten Produkt angeboten werden.“ Aus diesem Grund ist man dazu gezwungen, das Kabel als zusätzliches Zubehör anzubieten. Es wird bald für 4,99 Euro erhältlich sein.

Nun die Frage an euch: Ist das Satechi USB-C Magnetic Charging Dock für die Apple Watch tatsächlich ein Gadget für euch? Ähnliche Modelle sind übrigens schon auf den Markt, allerdings haben die Hersteller bisher auf einen herkömmlichen USB-Anschluss gesetzt – der in der Apple-Welt mittlerweile schon etwas problematisch ist.