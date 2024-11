Twinkly Strings: Die beste Lichterkette mit 400 LEDs für 100 Euro

Ich habe mal eben für euch in den Kalender geschaut und festgestellt: Es sind nicht mal mehr vier Wochen bis Weihnachten. Es wird also höchste Zeit, sich um die passende Beleuchtung zu kümmern. Wer seinem Christbaum ein Upgrade verpassen möchte, kann jetzt günstig die Twinkly Strings bestellen.

Bei Amazon bekommt ihr die 32 Meter lange Special Edition mit 400 RGBW-LEDs derzeit für glatte 100 Euro (Amazon-Link). Der Versand erfolgt allerdings erst am 10. Dezember, ihr müsst euch also ein kleines bisschen gedulden. In den allermeisten Wohnzimmern zieht der Christbaum aber ohnehin erst kurz vor Heiligabend ein.

Schneller geht es übrigens mit der kürzeren Variante. Die Twinkly Strings 250 mit einer Länge von 20 Metern sind per Prime lieferbar. Hier ist der Preisvorteil aber nicht sonderlich hoch, die smarte Lichterkette kostet mit 94,95 Euro kaum weniger.

Die Vorteile von Twinkly auf einen Blick

Twinkly ist der Inbegriff für smarte Lichterketten. Es ist der erste Hersteller, der eine entsprechende Lösung angeboten hat, mittlerweile ist das Portfolio von Twinkly riesig. Ich würde definitiv zur oben angesprochenen Special Edition greifen, denn hier sind nicht nur bunte, sondern auch weiße LEDs verbaut. So kann die Lichterkette echte Weißtöne anzeigen, was sehr angenehm ist.

Ebenfalls klasse: Die Twinkly Lichterkette kann theoretisch kreuz und quer um den Baum gehängt werden, denn die einzelnen LEDs werden nach dem Aufbau per Kamera kartiert und dann korrekt angesteuert. Über die Twinkly-App kann man dann dezente Effekte oder bunte Animationen starten. Im manuellen Modus kann sogar jede einzelne LED mit einer eigenen Farbe versehen werden.

Mittlerweile sind die Lichterketten von Twinkly auch mit HomeKit kompatibel. So könnt ihr die Twinkly Strings einfach per Siri ein- und ausschalten oder sie in Automationen einbinden.

Angebot Twinkly Strings 400 LED RGB+ Weiß, LED-Lichterkette, Smarte LEDs für den Innen- und... LICHTERKETTE FÜR DRINNEN & DRAUßEN: 32 Meter lange LED-Lichterkette für eine stimmungsvolle Beleuchtung im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon...

BENUTZERDEFINIERTE EFFEKTE: Nutzen Sie die anpassbaren Presets oder kreieren Sie Ihre eigene Lichtshow, indem Sie mit der Twinkly App aus über 16...

Mein persönlicher Favorit ist die Hue Festavia

Es besteht kein Zweifel: Die Twinkly-Lichterketten sind in ihrer Disziplin nicht zu schlagen. Was das einzelne Produkt angeht, kann Philips Hue da nicht mithalten. Trotzdem entscheide ich mich in diesem Jahr erneut für die Hue Festavia. Warum? Weil sie wunderbar in mein Smart Home passt.

Ich setze ja auch sonst auf smarte Beleuchtung von Philips Hue. Die Lichterkette des Herstellers kann ich so einfach in bestehende Szenen integrieren und mit meinen Schaltern steuern.

Zudem bin ich der Überzeugung, dass es bei keiner anderen Lichterkette so einfach ist, einen schicken Farbverlauf zu erstellen. Was die Nutzerfreundlichkeit in der App anbelangt, ist Philips Hue deutlich vor der Konkurrenz.

Preislich ist man leider in einer anderen Liga unterwegs. Die 20 Meter lange Hue Festavia mit 250 LEDs kostet derzeit 168,99 Euro (Amazon-Link). Das ist fast doppelt so viel wie bei Twinkly.

Angebot Philips Hue Festavia Lichterkette, White & Color Ambiance, dimmbar, 250 Mini LEDs, 20... Personalisierte Beleuchtung: Gestalten Sie Ihre Lichterkette mit Farben und Effekten! Lassen Sie Ihre Festavia-Lichterkette wie Kerzen leuchten, wie...

Individuelle Synchronisierung: Synchronisieren Sie Ihre Lichterketten mit Musik, indem Sie Ihre Philips Hue-App mit Spotify verknüpfen.