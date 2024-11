Surfshark VPN: Jetzt bis zu 87 Prozent Black Friday Rabatt sichern

Anzeige. Am Black Friday gibt es die besten Rabatte und auch Surfshark VPN bietet bis zu 87 Prozent Preisnachlass an. Wenn ihr euch für einen VPN interessiert, ist jetzt die beste Zeit um zuzuschlagen. Ihr bekommt nicht nur ordentlich Rabatt, sondern auch vier Monate gratis on top, beim Bundle Surfshark One+ sind es sogar gleich sechs kostenlose Monate!

Surfshark VPN Black Friday Deals

Surfshark Starter : VPN mit Werbe- und Cookie-Blocker 28 Monate für nur 55,72 Euro (pro Monat nur 1,99 Euro, zum Angebot) + Mehrwertsteuer

: VPN mit Werbe- und Cookie-Blocker Surfshark One : Surfshark Starter + Antivirus + Alert + Search 28 Monate für 69,72 Euro (pro Monat nur 2,49 Euro, zum Angebot) + Mehrwertsteuer

: Surfshark Starter + Antivirus + Alert + Search Surfshark One+ : Surfshark One + Incogni dazu 30 Monate für 119,70 Euro (pro Monat nur 3,99 Euro, zum Angebot) + Mehrwertsteuer

: Surfshark One + Incogni dazu

So nutze ich Surfshark VPN

Ein VPN ermöglicht es, die Internetverbindung zu verschleiern und anonym im Netz zu surfen. Ich nutze ein VPN vor allem, wenn bestimmte Inhalte aufgrund von regionalen Einschränkungen nicht verfügbar sind. Durch die Verbindung zu einem ausländischen Server kann ich Geoblocking umgehen und Zugriff auf gesperrte Inhalte erhalten. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Streaming-Angebote nutzen, die normalerweise nur in anderen Ländern verfügbar sind.

Zusätzlich bietet ein VPN Schutz in öffentlichen Netzwerken. Wer viel unterwegs ist und häufig auf öffentliche Hotspots oder Hotel-WLANs angewiesen ist, kann mit einem VPN die oft ungesicherten Verbindungen sicherer machen.

Apps für iOS, Android, Mac, Windows und mehr

Damit ihr Surfshark überall nutzen könnt, gibt es Apps für jede Plattform. Ihr könnt den VPN mit iPhone, iPad und Mac nutzen, aber auch mit Windows, Android oder Linux. Darüber hinaus stehen Erweiterungen für Chrome und Firefox bereit, ebenso könnt ihr die App auf dem Fire TV oder Apple TV installieren.

Ich nutze sehr gerne die Browser-Erweiterung, da dann nur die Verbindung über Chrome über den VPN läuft. Das ist immer dann praktisch, wenn man zum Beispiel Geoblocking beim Streaming umgehen möchte. Die Handhabung ist wirklich kinderleicht: Ihr sucht einfach den passenden Server und klickt auf verbinden. Sofort ist eure Internetverbindung geschützt, ihr surft anonym und könnt Inhalte aufrufen, die zuvor gesperrt waren.

Große Auswahl: Es gibt mehr als 3.200 Server

Mit mehr als 3.200 Server in mehr als 100 Ländern ist die Auswahl sehr groß. Ihr findet somit fast immer die passende Verbindung und mein Test hat gezeigt, dass die Geschwindigkeiten durchweg gut sind. Es gibt aber auch ein paar Server, die zum Beispiel sehr weit entfernt sind, die etwas langsamer unterwegs sind. Diese sind aber immer noch schnell genug, um Webseiten aufzurufen oder Streams zu starten. Große Downloads dauern so aber etwas länger.

Darüber hinaus gibt es eine strikte No-Log-Richtlinie und private DNS. Toll ist auch, dass die Geräteanzahl nicht limitiert ist und ihr somit alle Geräte der ganzen Familie verbinden könnt.

Zusätzlicher Schutz mit Anitivirus

Der Mac gilt von Natur aus als recht sicher, während Windows-Geräte oft anfälliger sind. Mit dem Antivirus-Programm von Surfshark könnt ihr eure Geräte auf schädliche Software, verdächtige Apps, Dokumente und Dateien überprüfen. Für Android-Geräte bietet Surfshark sogar einen Echtzeitschutz, der euch bei Downloads, Installationen oder der Nutzung von Programmen rechtzeitig warnt. Zudem könnt ihr Scan-Zeitpläne erstellen und festlegen, wann welche Inhalte geprüft werden sollen.

Sichere Suche mit Search

Während Google die bekannteste Suchmaschine ist, bietet Surfshark Search eine werbefreie und datenschutzfreundliche Alternative. Hier erhaltet ihr Suchergebnisse ohne Tracking oder Werbung und hinterlasst dabei keine digitalen Spuren. Zusätzlich könnt ihr die gewünschte Region auswählen, um personalisierte Suchergebnisse zu erhalten.

Surfshark Alert informiert über Sicherheitslücke

Wurden eure Daten von einer Sicherheitslücke betroffen? Surfshark benachrichtigt euch, falls einer eurer Accounts in einer Datenpanne involviert ist. Sollte beispielsweise eure E-Mail-Adresse oder Kreditkartennummer in einer gehackten Datenbank auftauchen, werdet ihr informiert. So könnt ihr schnell reagieren, Passwörter ändern, Karten sperren und weitere Schutzmaßnahmen ergreifen.

Dedizierte IP-Adresse für noch mehr Sicherheit

Beim Surfen im Internet nutzt man stets eine IP-Adresse, die Rückschlüsse auf den eigenen Standort und das verwendete Gerät zulassen kann. Mit einem VPN wird euch eine IP-Adresse zugewiesen, die eure Identität schützt und keine solchen Informationen preisgibt. Noch sicherer ist eine dedizierte IP-Adresse, die ausschließlich euch zugeteilt wird und unverändert bleibt. Der Vorteil: Normale IP-Adressen werden häufig von mehreren Personen genutzt. Wenn andere Nutzer auffälliges Verhalten zeigen, kann die IP-Adresse gesperrt werden, was auch euch betreffen könnte. Mit einer dedizierten IP-Adresse seid ihr vor solchen Sperren geschützt.

Zusätzlich reduziert die dedizierte IP-Adresse die Anzahl von Captcha-Abfragen und ist mit allen VPN-Protokollen kompatibel. Surfshark bietet dedizierte IP-Adressen an Standorten wie Los Angeles, New York, Dallas, San Jose, London und Amsterdam an. Bald werden weitere Standorte wie Frankfurt, Tokio und Hongkong ergänzt, später folgen Städte wie Mailand, Johannesburg, Toronto, Sydney und Paris.

Black Friday bei Surfshark VPN: Die wichtigsten Fragen

Sind die Black-Friday-Angebote von Surfshark ähnlich wie die Cyber-Monday-Angebote?

Ja. Sowohl am am Black Friday als auch am Cyber Monday gibt es das gleiche Angebot. Ihr müsst also nicht bis zum Cyber Monday warten, sondern könnt sofort zuschlagen.

Wie kann ich einen Coupon am Black Friday und Cyber Monday bei Surfshark aktivieren?

Der Vorteil: Ihr benötigt gar keinen Coupon oder Gutschein. Nutzt einfach unseren Link, schaut euch die reduzierten Preise an und schlagt dann zu.

Warum sollte man das Surfshark Black Friday Angebot wählen?

Surfshark ist einer der besten VPN-Services am Markt. Am Black Friday könnt ihr euch die besten Preise sichern und habt dann für mehr als zwei Jahres ausgesorgt.

Mit vielen Geräten kann ich Surfshark VPN nutzen?

Im Gegensatz zu vielen anderen VPN-Diensten ist die Geräteanzahl bei Surfshark unlimitiert. Ihr könnt also all eure Geräte und alle Geräte der ganzen Familie mit Surfshark nutzen.

Jetzt den Black Friday Sale bei Surfshark VPN nutzen

Für kurze Zeit könnt ihr euch Surfshark VPN mit bis zu 87 Prozent Rabatt sichern. Schaut euch die Angebot genau an und entscheidet dann, welches Bundle euch anspricht. Ihr könnt natürlich nur den VPN nutzen, jedoch bietet Surfshark weitere Dienste an, zum Beispiel Antivirus oder Incogni.

