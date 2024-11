SnippetsLab: Textbaustein- und Code-App für macOS ab sofort gratis

Wer seinen Workflow bei der Arbeit mit Texten oder Code vereinfachen möchte, findet mittlerweile viele Apps für verschiedene Apple-Plattformen, die mit vorgegebenen Bausteinen arbeiten. Eine weitere App dieses Genres, SnippetsLab, die sich insbesondere an Entwickler und Entwicklerinnen richtet, wartet nun mit Neuigkeiten auf.

SnippetsLab (Mac App Store-Link) kann aus dem deutschen Mac App Store heruntergeladen werden und benötigt für den Download etwa 56 MB an freiem Speicherplatz. Für die Installation der in englischer Sprache verfügbaren Anwendung wird zudem mindestens macOS 12.0 oder neuer vorausgesetzt.

Wer sich für eine Textbaustein- und Coding-App wie SnippetsLab interessiert, kann sich freuen: Der Entwickler der App bietet selbige nun komplett kostenfrei an und bezweckt damit eine weitere Verbreitung von SnippetsLab, die vor allem Studenten und Studentinnen, oder auch Nachwuchsentwicklern und -entwicklerinnen zugute kommen soll. Das Entwicklerteam kann sich ohne das Monetarisierungs-Modell nun zudem auf die weitere Entwicklung von SnippetsLab fokussieren. Auch Updates und neue Funktionen sollen trotz des Gratis-Angebots in Zukunft geliefert werden.

In der Vergangenheit machte SnippetsLab sogar schon als „Best of 2015“-App im Mac App Store auf sich aufmerksam und wurde in mehreren Features von Apple erwähnt. SnippetsLab richtet sich vornehmlich an Personen aus der App-Entwicklung: „Höre auf, dich mit verstreuten Code-Snippets und ungeordneten Notizen herumzuschlagen. Verbessere deine Arbeitsabläufe und steigere deine Produktivität mit SnippetsLab – einer App für Entwickler, die Snippets verwaltet und Notizen aufnimmt.“

Praktischer Menüleisten-Assistent und Markdown-Support

Die Anwendung versteht sich mit mehr als 580 Sprachen und Textformaten, hält eine Markdown-Unterstützung mit Syntax-Highlighting bereit, und bietet unkomplizierte, und dennoch leistungsstarke Möglichkeiten zur Verwaltung aller Inhalte mit verschachtelten Ordnern, Tags, intelligenten Gruppen und Verknüpfungen. Intelligente Gruppen ermöglichen es, die eigene Bibliothek mit benutzerdefinierten, komplexen Bedingungen zu durchsuchen, die nicht nur Titel und Inhalt, sondern auch eine breite Palette von Metadaten umfassen.

Zu den weiteren Features von SnippetsLab gehört ein Assistent, der in der Menüleiste angesiedelt ist und es ermöglicht, über Tastenkombinationen schnell neue Snippets zu erstellen oder vorhandene Snippets zu durchsuchen, in der Vorschau anzuzeigen, zu kopieren oder einzufügen. Für mehr Abwechslung sorgen darüber hinaus auch insgesamt 18 verschiedene Themes sowie die Option, eigene Designs zu kreieren. SnippetsLab kann Elemente aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich CodeBox, Quiver, Gist, JSON oder einfach nur Textdateien importieren und verfügt auch über eine Gist-Integration, mit der man Snippets direkt aus der App auf GitHub als Gists veröffentlichen kann.

Solltet ihr nach dieser Vorstellung Gefallen an SnippetsLab gefunden haben, lohnt sich ein Besuch im deutschen Mac App Store, wo die Anwendung ab sofort kostenlos zur Nutzung bereitsteht. Dort gibt es in den Bewertungen sehr gute 4,6 Sterne von den Nutzern und Nutzerinnen. Weitere Infos zu SnippetsLab finden sich auch auf der offiziellen Website.