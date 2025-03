Fünf Beleuchtungs-Highlights fürs Smart Home von Philips Hue

Wenn es um smarte Beleuchtung zum Nachrüsten geht, dann ist Philips Hue weiterhin der absolute Marktführer. Nur beim Preis ist Philips Hue vielleicht nicht unbedingt die günstigste Alternative – aber zum Glück kann ja immer mal wieder gespart werden. Wie zum Beispiel aktuell, denn derzeit gibt es auf alle Produkte im Philips Hue Shop sehr gute 25 Prozent Rabatt, wenn ihr den Gutscheincode HUE-FLASHSALE25 im Warenkorb eingebt.

Der Gutschein gilt auch für neue, reduzierte und exklusive Artikel. Wir haben für euch fünf Highlights herausgesucht. Alle Produkte lassen sich prinzipiell per Bluetooth direkt steuern, für den vollen Funktionsumfang ist allerdings eine Philips Hue Bridge empfehlenswert.

Philips Hue Twilight Nachttischlampe

Diese Nachttischlampe hat ein Design, über das man sich streiten kann. Dank zwei konfigurierbarer Knöpfe und zwei Lichtquellen macht sie auf dem Nachttisch aber eine sehr gute Figur. Der Preisvergleich liegt bei 229 Euro, bei Philips Hue zahlt ihr dank Gutschein nur 209,99 Euro. Die schwarze Variante ist sogar exklusiv bei Philips Hue und nicht bei anderen Händlern erhältlich. (zum Shop)

Philips Hue Festavia Lichterkette

Mit der Hue Festavia bietet Philips Hue vielleicht nicht so viele Möglichkeiten wie etwa Twinkly, dafür kann die Lichterkette mit einer besonders einfachen Steuerung punkten. Bei keinem anderen Hersteller kann man so leicht Farbverläufe zaubern, egal ob am Weihnachtsbaum oder an einer anderen Stelle. Die 20 Meter lange Lichterkette ist ohnehin schon von 219,99 Euro auf 167,99 Euro reduziert, dank Gutschein fällt der Preis auf 125,99 Euro. Der Preisvergleich liegt bei 160 Euro. Die Hue Festavia bekommt ihr auch in 8 oder 40 Metern Länge. (zum Shop)

Philips Hue Tento Deckenleuchte

Es muss ja nicht immer teuer sein. Die Philips Hue Tento ist die einfache Deckenleuchte von Philips Hue, erhältlich in verschiedenen Formen und Technologien: White, White Ambiance oder White and Color Ambiance. Farbiges Deckenlicht bekommt ihr dank Gutschein schon für 70,49 Euro. Schaut einfach mal rein, ob eine passende Variante für euch mit dabei ist. (zum Shop)

Philips Hue Lightguide als Tischleuchte

Beeindruckend schön sind die Philips Hue Lightguide Leuchtmittel mit E27-Fassung. Sie haben nur ein Problem: Der Sockel ist so groß, dass er bei allen „normalen“ Lampensockeln sichtbar ist. Das sieht nicht sehr schön aus. Philips Hue bietet daher einige Lampensockel aus dem 3D-Drucker an, die perfekt zu den Leuchtmitteln passen. Es gibt verschiedene Farben und Formen, preislich starten die exklusiven Sets dank Rabatt ab 104,24 Euro. (zum Shop)

Philips Hue Play Gradient Tube

Diese Röhre ist eigentlich für den Einsatz unter dem Fernseher vorgesehen, es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten. Wir nutzen sie beispielsweise über dem Bett im Kinderzimmer. Dort erfüllt die Philips Hue Gradient Tube gleich mehrere Zwecke: Sie ist Stimmungslicht, Leselicht und Nachtlicht in einem. Dank der drehbaren Röhre und der möglichen Farbverläufe hat man alle Optionen. Die längere der beiden Tubes ist bereits für 164,99 Euro erhältlich, der Preisvergleich startet bei 188 Euro. (zum Shop)