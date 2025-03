Friday Night Baseball: Wöchentliches Event ab 28. März wieder bei Apple TV+

Apple und die US-amerikanische Major League Baseball (MLB) haben bekannt gegeben, dass „Friday Night Baseball“, ein wöchentlicher Doubleheader auf Apple TV+, während der regulären Saison 2025 wieder verfügbar ist. Das berichtet Apple im eigenen Newsroom. Fans in 60 Ländern und Regionen können 25 Wochen lang zwei hochkarätige Spiele genießen, mit verbesserer Produktionsqualität, Experten-Kommentaren und ohne lokale Übertragungseinschränkungen.

Die „Friday Night Baseball“ Saison 2025 startet am Freitag, 28. März, mit einigen großen Baselball-Stars im Mittelpunkt des Geschehens am Eröffnungswochenende. Die Übertragung beginnt um 18:30 Uhr (ET), wenn All-Star Adley Rutschman und die Baltimore Orioles auf ihre Rivalen Silver Slugger Vladimir Guerrero Jr. und die Toronto Blue Jays treffen. Im zweiten Spiel des Eröffnungs-Doubleheaders treffen Superstar Juan Soto und die New York Mets auf Jose Altuve und die Houston Astros. Die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr (ET).

Apple und MLB haben außerdem den Spielplan für „Friday Night Baseball“ für die erste Saisonhälfte bis zum 27. Juni bekanntgegeben. Unter den Top-Begegnungen sind das Yankees-Dodgers World Series-Rematch in Los Angeles, ein Texas Showdown zwischen den Rangers und den Astros und weitere Auftritte von MVP Shohei Ohtani und den Dodgers mit Starbesetzung, die es mit Bryce Harpers Philadelphia Phillies und Juan Sotos New York Mets aufnehmen. Weiter unten der gesamte Spielplan.

„Friday Night Baseball“ wird auch in dieser Saison wieder von den Moderationsteams Wayne Randazzo (Kommentator), Dontrelle Willis (Spielanalyst), Heidi Watney (Reporterin am Spielfeldrand) und Alex Faust (Kommentator) sowie Ryan Spilborghs (Spielanalyst) und Tricia Whitaker (Reporterin am Spielfeldrand) präsentiert. Auch Lauren Gardner, Russell Dorsey und Xavier Scruggs sind wieder im Studio und am Spielfeldrand mit dabei, mit Live-Berichterstattung vor und nach den Spielen. Außerdem präsentiert Siera Santos ausgewählte Pregame-Shows und Rich Waltz präsentiert ausgewählte Spiele.

Modernste Kameras, immersiver 5.1-Sound und 3D-Audio

„Friday Night Baseball“ wird von dem mit einem Emmy ausgezeichneten Produktionsteam von MLB Network in Zusammenarbeit mit dem Live-Sport Produktionsteam von Apple produziert. Jedes Spiel wird mit modernsten Kameras und immersivem 5.1 Sound mit 3D Audio übertragen. Spieler- und Spielfeld-Mikrofone fangen die Atmosphäre im Stadium ein.

Baseball-Fans können sich außerdem in dieser Saison auf die erste All-Access Dokuserie Fight For Glory: 2024 World Series auf Apple TV+ freuen. Dort geht es um die dramatische und nervenaufreibende Welt der World Series, in der die New York Yankees und die Los Angeles Dodgers um eine der begehrtesten Trophäen im US-Sport kämpfen. Die neue dreiteilige Doku bietet bisher ungesehene Einblicke in die Nachsaison der Teams, mit exklusiven Blicken hinter die Kulissen und Interviews mit Spielern, dem Trainerteam, Fans, Journalisten bzw. Journalistinnen und Familienmitgliedern.

Wer die wöchentlichen Friday Night Baseball-Events erleben möchte, kann Apple TV+ zum Preis von 9,99 Euro pro Monat mit einer siebentägigen kostenlosen Testmöglichkeit für neu abgeschlossene Abonnements buchen. Für eine begrenzte Zeit können qualifizierte Personen, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen neuen Mac kaufen und aktivieren, drei Monate lang Apple TV+ kostenlos nutzen. Mehr zu Apple TV+ gibt es auf der Website des Streamingdienstes. Der komplette Spielplan des Friday Night Baseball-Events findet sich am Ende des Newsroom-Artikels von Apple.

Foto 2: Apple.