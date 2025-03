Zepp: App für Amazfit-Uhren jetzt mit KI-basierter Food Logging-Funktion

Wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen, wieviele habe ich davon verbrannt? Und wie schaut es mit weiteren wichtigen Nährwerten aus? Ob wir genug oder zu viel des Guten zu uns nehmen, ist im Alltag oft gar nicht so leicht nachvollziehbar. Das ändert nun die Zepp-App für die Smartwatches des Herstellers Amazfit.

„Food Logging mit der Zepp App ermöglicht eine schnelle Bewertung der konsumierten Mahlzeiten in Bezug auf Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Die Analysen basieren auf fortschrittlichen KI-GPT-4o-Algorithmen und helfen (nicht nur) SportlerInnen, Ernährung und Training aufeinander abzustimmen.“

So berichtet das Presseteam von Amazfit in einer Nachricht an uns. Die in deutscher Sprache verfügbare Zepp-App (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf das iPhone herunterladen und benötigt dazu neben iOS 14.0 oder neuer auch rund 451 MB an freiem Speicherplatz. Mit Zepp lassen sich die Amazfit-Smartwatches einrichten, synchronisieren und verwalten, darunter auch Benachrichtigungen, Watchfaces und tägliche Fitnessziele konfigurieren.

Wer die neue Food Logging-Funktion in Zepp ausprobieren möchte, befolgt einfach die nachfolgenden Schritte:

Mahlzeit aus der Zepp-App heraus fotografieren oder Beschreibungen manuell eingeben Die neue Zepp-Funktion „Essen“ berechnet automatisch die Menge und den Nährwert der jeweiligen Mahlzeit Anhand der KI-basierten Analysen und Empfehlungen können Ernährung und Sportprogramm ideal aufeinander abgestimmt werden

Besonders für Sportler und Sportlerinnen interessant: Die Zepp-App zeigt nicht nur grundsätzliche Ernährungstrends und -gewohnheiten an, sondern auch Kaloriendefizite oder -überschüsse nach dem Training. Dadurch können Menschen, die extreme Kraft- oder Ausdauersportarten, beispielsweise HYROX, Laufen, oder Radfahren, betreiben, ihr Gewicht besser kontrollieren und falls nötig, sicher reduzieren oder erhöhen. Je nach persönlichem Ziel liefert Zepp Vorschläge oder Benachrichtigungen, die beispielsweise vor einer zu kalorienreichen Ernährung warnen.

Die kostenfreie Funktion ist ab jetzt in der Zepp-App verfügbar, die auch die Trainings- und Erholungsdaten von Amazfit-Smartwatches und Smart Rings erhebt und analysiert. Alle Daten aus Alltag, Sport und Regeneration fließen auf der Plattform zusammen, um ein ganzheitliches Bild des aktuellen Gesundheits- und Fitnesszustandes zu präsentieren.