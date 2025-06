Blood Money – Reprisal: Hitman-Spiel jetzt kostenlos anspielen

Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich Hitman: Blood Money – Reprisal (App Store-Link) notgedrungen auf meinem iPhone angespielt habe. Schnell musste ich feststellen, dass es auf dem iPad und vor allem mit einem Controller wohl deutlich mehr Spaß machen dürfte. Fast schon unglaublich, dass das bereits im November 2023 war.

Mittlerweile hat sich rund um das Spiel einiges getan, vor allem nach dem letzten Update in dieser Woche. Das ehemals 14,99 Euro teure Premium-Spiel kann ab sofort nämlich gratis auf iPhone und iPad geladen werden. Neue Spielerinnen und Spieler haben so die Chance, die erste Mission von Hitman: Blood Money – Reprisal kostenlos auszuprobieren. Erst danach muss die Vollversion freigeschaltet werden, was ab sofort mit einem In-App-Kauf in Höhe von 12,49 Euro möglich ist.

Wichtig zu wissen: Solltet ihr das Hitman-Abenteuer bereits ganz regulär gekauft haben, ändert sich für euch natürlich nichts.

Das erwartet euch in diesem Hitman-Spiel

Als Agent 47 schlüpft ihr in den 13 Missionen in die Rolle eines Auftragskillers. Und während die Aufgabe bei jedem Einsatz im Prinzip identisch ist – die Zielpersonen auszuschalten – ist der Weg dorthin doch immer sehr unterschiedlich. In Hitman: Blood Money – Reprisal läuft man nicht einfach darauf los und „ballert“ durch die Gegend, sondern erkundet zunächst die Umgebung, spioniert die Zielpersonen aus und bereitet dann einen heimtückischen Mord vor. Im besten Fall sieht dieser dann so aus wie ein Unfall.

Während Grafik und Gameplay im Vergleich zur Konsolen-Version aus 2006 quasi unverändert sind, hat sich Feral Interactive doch einige Neuerungen einfallen lassen. So wurde in Blood Money beispielsweise der Instinkt-Modus eingeführt, den es eigentlich erst in späteren Hitman-Spielen gab. Unter anderem kann man mit diesem Modus Gegner durch Wände hindurch sichtbar machen oder die Zeit verlangsamen. Ein Gameplay-Element, das auf dem Weg zum perfekten Mord ganz sicher hilfreich ist.