Sonify für Sonos: Inoffizielle App jetzt mit NFC-Funktion und lokaler Musikbibliothek

Die offizielle Sonos-App des gleichnamigen Audio-Unternehmens war in den letzten Monaten immer wieder in die Kritik geraten. Neue Features funktionierten nicht, die App war träge und stürzte ab, und generell wurde vieles mit Updates eher verschlimmert als verbessert. Wer die Original-Sonos-App nicht nutzen möchte, findet mit Sonify für Sonos eine Alternative eines Drittentwicklers.

Sonify für Sonos ist ein Privatprojekt eines iOS-Entwicklers, das nach einigen Monaten Arbeit als Betaversion bei Apples TestFlight verfügbar gemacht und nun mit einem weiteren Update versehen wurde. Die Anwendung kümmert sich auch um einige Schwachstellen, die sich in der offiziellen Sonos-App noch immer finden und könnte daher eine sehr gute Alternative für alle Sonos-User sein, die von der Original-App enttäuscht sind.

Ab sofort steht Sonify in TestFlight in Version 1.1 Build 40 zum Download bereit. Das Entwicklerteam von Cybersole gibt an, dass die rund 151 MB große Anwendung primär auf Geräten mit iOS 17 und iOS 18 getestet werden solle. Beschrieben wird Sonify als „eine bessere Sonos-Begleit-App“.

Mit dem nun erfolgten Update von Sonify wurde die Sonos-Anwendung um einige spannende neue Funktionen erweitert. So ist es ab sofort möglich, auch auf die lokale Musikbibliothek zugreifen zu können und bereits vorhandene Sonos-Wiedergabelisten in die App zu integrieren. Auch können jetzt Favoriten entfernt und einige Dienste in der Übersicht ausgeblendet werden, zudem gibt es eine neue Einstellungsseite, die Möglichkeit, Sperrbildschirm-Steuerungen zu deaktivieren, eine Unterstützung für mehrere Sonos-Systeme gleichzeitig, sowie eine optimierte Navigation über eine Zwischenspeicherung.

NFC-Tag mit Album, Song oder Playlist verbinden

Aber wohl eines der interessantesten Features des Updates auf v1.1 Build 40 ist ein neuer NFC-Support. Verfügt man über entsprechende kompatible NFC Tags, können physische Gegenstände über diese mit einem Link zu einer Wiedergabeliste, einem Song oder einem Album verbunden werden. So genügt es beispielsweise, das iPhone nahe an einen an einer Schallplatte angebrachten NFC Tag zu halten, um das Album der Schallplatte über Sonify abzuspielen. Ein cooles Feature, wenn man beispielsweise die eigene Plattensammlung dekorativ in den eigenen vier Wänden platziert hat.

Wer Sonify für Sonos einmal ausprobieren möchte, findet die neue Version 1.1 Build 40 bei TestFlight. Möchte man als Nutzer oder Nutzerin Feedback abgeben, kann den Subreddit zu Sonify bei Reddit nutzen und sich auch mit anderen Usern austauschen. Bislang ist noch nicht klar, wann die Sonos-Alternative im deutschen App Store aufschlagen wird, und wie sich die Preise gestalten werden.