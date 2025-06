NABU Vogelwelt: Tolle Bestimmungs-App für Neulinge und Fortgeschrittene

Schon seit dem vorletzten Jahr hat auch mich das entspannende Hobby des Birdings, in Deutschland auch als Vogelbeobachtung bekannt, in seinen Bann gezogen. Viel mehr als ein brauchbares Fernglas, wetterfeste Bekleidung, Stift und Notizbuch braucht es für den Anfang nicht, wenn man die Piepmätze genauer betrachten und bestimmen möchte.

Natürlich kann wie auch bei vielen anderen Freizeitaktivitäten hier das iPhone und iPad zum Einsatz kommen. Der App Store hält nicht nur digitale Logbücher zum Auflisten entdeckter Vogelarten wie das kostenlose Life List (App Store-Link) oder die Erkennungs-App für Vogelstimmen, BirdNET (App Store-Link), bereit, sondern auch praktische Bestimmungshilfen in digitaler Form.

Nachdem ich bereits seit einiger Zeit den für 17,99 Euro erhältlichen Kosmos Vogelführer (App Store-Link) auf iPhone und iPad verwendet habe, bin ich zwischendurch auch auf die offizielle NABU Vogelwelt-App (App Store-Link) gestoßen, die ebenfalls für iPhones und iPads im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht und rund 1,4 GB an Speicherplatz sowie mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit, zusätzliche Inhalte wie Vogelstimmen, eine automatische Vogelerkennung, Vogelvideos, Eierbilder, Verbreitungskarten und mehr können als Einzelkauf oder auch in einem All-In-One-Abonnement (pro Jahr 24,99 Euro) erworben werden.

Laut Aussage des Entwicklerteams von Sunbird Images aus dem deutschen Wülfrath, das hinter der NABU Vogelwelt-App steckt, ist die Anwendung mit über zwei Millionen Downloads „die beliebteste Vogel-App Deutschlands, um Vögel zu bestimmen“. Wer den NABU noch nicht kennt: Die Abkürzung NABU steht für den Naturschutzbund Deutschland (https://www.nabu.de/), eine nichtstaatliche Organisation mit Sitz in Berlin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Natur und Umwelt über den Erhalt von Flüssen, Meeren, Wäldern und weiterer Ökosysteme sowie den Schutz einzelner Tier- und Pflanzengruppen und Arten zu erhalten.

Mehr als 1.400 Fotos von insgesamt 315 Vogelarten

In der NABU Vogelwelt-App stehen für Vogelfans mehr als 1.400 freigestellte Fotos mit typischen Federkleidern von insgesamt 315 in Deutschland heimischen Vogelarten zur Verfügung. Zu jeder der aufgelisteten Arten gibt es ein ausführliches Porträt auf einer eigenen Detailseite, auf der sich neben den freigestellten Fotos von Jung- und Altvögeln auch der lateinische Artenname, Synomyme, taxonomische Infos, ausführliche Beschreibungen sowie Details zur Körpergröße und -gewicht, Flügelspannweite, aktueller Status und Verbreitung in Deutschland und weltweit, Zugverhalten, Nahrung, Verhalten, Brutzeit, Nester, Lebensraum, Stimme, Häufigkeit, Gelege- und Eiergröße, Bruthäufigkeit und die Bebrütungsdauer finden. All diese Infos sind auch schon in der kostenlosen Basisversion erhalten.

Gerade Einsteiger und Einsteigerinnen, die sich noch nicht so gut mit den verschiedenen Vogelarten auskennen, die ihren vor die Fernglas-Linse hüpfen oder fliegen, finden in der NABU Vogelwelt-App auch eine praktische Bestimmungshilfe. Hier kann mit Hilfe von verschiedenen Parametern wie Schnabel- und Schwanzlänge, Farbe der Füße und des Schnabels, ungefähre Größe, Flügelbinde, Habitat, Rücken- und Kopfplattenfarbe und mehr die Suche schnell eingegrenzt werden. Oftmals reichen schon einige Angaben, um die passende Art zu finden. Als Hilfe für Neulinge können in der App auch nur die 100 häufigsten Vogelarten angezeigt werden.

Inbegriffen in der NABU Vogelwelt ist auch eine Vogelerkennungsfunktion, die per KI abgewickelt wird und eine Bestimmung sowohl über ein Foto, als auch über die Vogelstimme ermöglicht. Dies klappt je nach Entfernung des Vogels vor der Kameralinse, oder auch der Anzahl der singenden Vögel in der Umgebung mal besser und mal schlechter. Darüber hinaus finden sich auch Tonbeispiele für Gesänge und Rufe der einzelnen vorgestellten Arten auf den Detailseiten der Vögel, sofern man das entsprechende Abo abgeschlossen hat.

A propos Abo: Das „All-in-one-Paket inklusive automatischer Erkennung“ ist im Monats- sowie im Jahresabo für 3,99 bzw. 24,99 Euro erhältlich und enthält die oben bereits beschriebene KI-Funktion zur automatischen Erkennung von Vogelstimmen und -fotos, alle Vogelstimmen zum Abspielen, die Verbreitungskarten von Deutschland, Fotos von den Eiern, Videos, die das typische Verhalten der Vögel in ihrer natürlichen Umgebung zeigen, sowie eine 3D-Ansicht von 100 Vögeln.

Integrierte Beobachtungsliste zum Festhalten entdeckter Vögel

Ist man dann unterwegs in der Natur und hat erfolgreich eine Vogelart bestimmt, kann auch die in der App vorhandene Beobachtungsliste zur Datenerfassung genutzt werden. Es lassen sich mehrere Listen anlegen, und in diesen dann die Anzahl der beobachteten Art, Datum und Uhrzeit, Fotos, der per GPS bestimmte oder manuell festgelegte Ort und eigene Notizen einpflegen. Wer möchte, kann die Beobachtungslisten auch als CSV-Datei exportieren, und zwar per E-Mail, über das Teilen-Menü oder bei der Teilnahme an der vom NABU initiierten „Stunde der Winter-/Gartenvögel“.

Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit den Kosmos Vogelführer ausprobiert habe, ist es abschließend schwierig zu entscheiden, welche App sich besser für das Birding bzw. die Vogelbeobachtung eignet. Der Kosmos Vogelführer bietet mit rund 970 Arten deutlich mehr Auswahl in der eigenen App, listet auch Vögel aus ganz Europa sowie Nordafrika und Vorderasien auf, und setzt auf die Informationen des europäischen Standard-Naturführers von Lars Svensson et al.

In der NABU Vogelwelt gibt es hingegen keine Artenzeichnungen, sondern freigestellte Fotos, die gerade für Neulinge hilfreicher bei der Bestimmung sein können. Auch die Artenvideos, Fotos der Eier, die Bestimmungshilfe nach Merkmalen, KI-Features zur Erkennung und verschiedene Vogelstimmen sind für Einsteiger und Einsteigerinnen am Anfang nützlich. Ich würde daher Neulingen der Vogelbeobachtung und -bestimmung die NABU Vogelwelt, und fortgeschrittenen Hobby-Ornithologen den Kosmos Vogelführer empfehlen.