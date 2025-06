Das Wochenend-Gewinnspiel mit der ultimativen Apple-Powerbank

Im Mai habe ich mir die praktische Powerbank des chinesischen Herstellers Kuxiu bestellt, damit ich sie mir für euch anschauen und darüber berichten kann. Eigentlich war es der Plan, die danach ausnahmsweise wieder zu retournieren und für das nächste Mal einen ordentlichen Kontakt zum Hersteller zu organisieren. Nun liegt das gute Stück immer noch hier und die Rückgabefrist ist schon verstrichen.

Also machen wir einfach mal schnell Nägel mit Köpfen, im aktuellen Wochenend-Gewinnspiel könnt ihr die praktische Powerbank im Wert von 69,99 Euro gewinnen. Sie ist wie gemacht für Apple-Geräte, denn sie lädt nicht nur das iPhone oder eure AirPods auf, sondern auch die Apple Watch – und das ganz ohne zusätzliches Zubehör.

Das Aufladen des iPhones ist über die magnetische Schnittstelle mit 15 Watt möglich, es wird also Qi2 unterstützt. Ebenfalls klasse: Beim Andocken an das iPhone startet der Ladevorgang nicht nur automatisch, auf dem iPhone wird in der bekannten Animation auch der Ladezustand der Powerbank angezeigt. Den hinteren Teil der Kuxiu Powerbank kann man um 90 Grad drehen und es kommt ein kleiner Ladepuck zum Vorschein. Auf diesem kann man nicht nur das Ladecase der AirPods ablegen, sondern auch eine Apple Watch.

Nur eine kleine Verbesserung wünsche ich mir: Der Magnet am Ladepuck für die Apple Watch könnte etwas stärker sein. Gerade bei schweren Armbändern aus Metall könnte es hier durchaus ein wenig problematisch werden. Das schmälert den sonst sehr positiven Gesamteindruck bloß ein kleines bisschen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Da ein langes Wochenende bevorsteht, läuft das Wochenende ausnahmsweise bis zum kommenden Montag. Um genau zu sein: Bis zum 9. Juni 2025 um 23:59 Uhr. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine E-Mail mit dem richtigen Lösungswort im Betreff an gewinnspiel@appgefahren.de senden.

Aber Moment! Was ist das richtige Lösungswort? Das verraten wir euch in unserem Live-Ticker zur WWDC 2025 kurz vor dem Start der Apple-Keynote am Montag.