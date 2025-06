watchOS 26: Diese Apple Watch-Modelle sollen mit dem Update kompatibel sein

Gute Nachrichten für viele Apple Watch-Nutzer und Nutzerinnen: Das kommende Software-Update watchOS 26 wird voraussichtlich alle Modelle unterstützen, die auch mit watchOS 11 kompatibel sind. Das berichtet ein gut vernetzter, privater Account auf X, der in der Vergangenheit bereits mit verlässlichen Informationen zu Apple-Softwareupdates aufgefallen ist.

watchOS 26: Diese Apple Watch-Modelle sollen kompatibel sein

Apple Watch SE (2. Generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Statt das Update wie erwartet „watchOS 12“ zu nennen, folgt Apple einem neuen Schema: Alle kommenden Systemversionen tragen künftig das Jahr der Laufzeit im Namen – in diesem Fall also watchOS 26. Das soll laut internen Quellen den neuen Release-Zyklus widerspiegeln, der von September 2025 bis September 2026 reicht.

Mit watchOS 26 zieht Apple außerdem einheitliche Designlinien über seine gesamte Plattform. Das große visuelle Update, das mit iOS 26 Einzug hält, wird sich auch auf der Apple Watch wiederfinden – wenn auch in etwas abgespeckter Form. Die Änderungen dürften subtiler ausfallen, etwa durch neue Zifferblätter, die an das neue Design angepasst sind.

Eine weitere mögliche Neuerung: Apple könnte Shortcuts von Drittanbietern direkt ins Kontrollzentrum integrieren. Das würde mehr Flexibilität und Personalisierungsmöglichkeiten bieten – eine Funktion, auf die viele schon länger hoffen.

WWDC 2025 startet am 9. Juni

Was Apple sonst noch an Neuerungen für die Apple Watch plant, wird sich schon bald zeigen: Die WWDC 2025 startet am 9. Juni, auf der auch das neue watchOS vorgestellt wird. Hierzulande ist der 9. Juni ein Feiertag, daher könnt ihr euch abends zurücklehnen und euch die Neuigkeiten in Ruhe ansehen. Natürlich berichten auch wir über alle spannenden Neuerungen und bieten auch einen Live-Ticker zum Mitlesen an – für alle die, die gerne in deutscher Sprache mitlesen oder keine Möglichkeit für den Livestream haben.