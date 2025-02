Aqara U200: Matter-Türschloss mit Apple HomeKey, Keypad und Fob deutlich im Preis reduziert

Das Aqara U200 ist ein smartes Türschloss mit Matter und Apple HomeKey. Wir nutzen das Schloss seit dem Marktstart an der Bürotür und sind weiterhin sehr zufrieden. Optisch ist das Smart Lock auf der Innenseite zwar etwas groß, aber funktional ist das Türschloss super.

Aqara U200 Kit: Mit Keypad und Fob in den Farben Schwarz, Grau oder Weiß für je 189 Euro statt 239 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 223 Euro

nutzt den Gutscheincode AQARA50

Beachtet dabei: Das Keyoad muss zwingend außerhalb montiert werden. Nur so wird Apple Home Key ermöglicht. Ihr könnt euer iPhone oder die Apple Watch einfach an das Keypad halten und das Schloss auf der Innenseite öffnet für euch die Tür. Dafür müsst ihr das iPhone oder die Apple Watch noch nicht einmal entsperren. Das ist wirklich sehr komfortabel.

Alternativ kann man die Tür auch per Fingerabdrucksensor öffnen oder den mitgelieferten Fob nutzen, den man ebenfalls ans Keypad halten muss. Geht ein Fob mal verloren, kann man ihn einfach per App löschen und so nutzlos machen. Einen Auto-Unlock, wie wir ihn beim Nuki Smart Lock kennen und lieben gelernt haben, hat Aqara nicht integriert.

Der Preis ist heiß

Ein großer Vorteil des Aqara U200 ist der günstige Preis. Die jetzt aufgerufenen 189 Euro sind für ein smartes Türschloss ein echtes Schnäppchen. Ein paar Kompromisse muss man eingehen, unter anderem ist alles etwas klobig gestaltet. Dafür gibt es aber Matter und Apple Home Key.

Aqara U200 Bundle mit Gutschein AQARA50 239 EUR 189 EUR bei tink.de kaufen