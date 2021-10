Atlas der Humananatomie 2021: Aktuell viele Apps von Visible Body für 99 Cent

Das Entwicklerteam von Visible Body hat derzeit viele der eigenen Apps radikal reduziert. Die Macher der Apps Atlas der Humananatomie 2021, Muskeln & Kinesiologie, Anatomie & Physiologie und Physiologie & Pathologie bieten diese Anwendungen aktuell zum kleinen Spottpreis von nur jeweils 99 Cent an. Sonst werden für die iOS-Apps bis zu 24,99 Euro fällig.

Atlas der Humananatomie 2021 für 99 Cent statt 24,99 Euro (App Store-Link)

Mit der App lässt sich der Körper des Menschen in 3D-Ansichten entdecken. „Der Atlas der menschlichen Anatomie bietet Tausende von Modellen, die dabei helfen sollen, zu verstehen und zu kommunizieren, wie der menschliche Körper aussieht und funktioniert – und er enthält Definitionen auf Lehrbuchniveau“, berichtet Visible Body. „Sie können ihn anstelle eines Anatomielehrbuchs oder zur Erstellung von virtuellen Laborpräsentationen verwenden.“ In der App stehen mehr als 10.000 anatomische Modelle mit Beschreibungen in mehreren Sprachen, darunter Englisch und Deutsch, zur Verfügung.

Muscle Premium/Muskeln & Kinesiologie für 99 Cent statt 34,99 Euro (App Store-Link)

Muskeln & Kinesiologie ist ein eingehender Leitfaden zum Verständnis der Wechselwirkung zwischen Muskeln und Knochen und dem Entstehungsmechanismus häufiger Verletzungen und Erkrankungen. „Entdecken Sie Tausende von 3D-Modellen, mit denen sich die Struktur, Funktion, Bewegung und Pathologie des Bewegungsapparats visualisieren und erlernen lassen – perfekt für Praktiker, Sportler, Yogis und Lernende, die viel unterwegs sind“, so das Entwicklerteam im App Store.

Anatomie & Physiologie für 99 Cent statt 34,99 Euro (App Store-Link)

Mit Anatomie & Physiologie lassen sich schwierige Themenfelder im Bereich der Anatomie erkunden. Auch hier gibt es zahlreiche 3D-Modelle, 3D-Animationen und hunderte von kleinen Lektionen, um das Anatomie-Wissen zu vertiefen. 12 Einheiten mit 50 Kapiteln bzw. Modulen, mehr als 150 Abbildungen und Animationen, dutzende histologische Folien und hunderte Quizfragen helfen den Anatomie-Interessierten dabei.

Physiologie & Pathologie für 99 Cent statt 24,99 Euro (App Store-Link)

Diese App widmet sich zahlreichen Krankheitsbildern des menschlichen Körpers: „Arbeiten Sie durch interaktive Lektionen, die schrittweise kardiovaskuläre, renale, respiratorische, gastrointestinale und muskuloskelettale Prozesse erklären“, erklärt das Entwicklerteam. „Physiologie & Pathologie deckt 48 physiologische Themen und 57 Erkrankungen ab, mit 50 Lektionen, mehr als 5.800 3D-Modellen, 38 Animationen, 16 Abbildungen und 26 Quizfragen.“

Optional lassen sich in den Anwendungen zum Teil noch weitere Inhalte per In-App-Kauf erwerben, die von Visible Body auch auf jeweils 99 Cent reduziert worden sind. Zur Nutzung sind diese allerdings nicht notwendig und richten sich nur an ein spezialisiertes Publikum, so dass man auf diese Zusätze in der Regel verzichten kann. Wer sich für die menschliche Anatomie interessiert, sollte hier trotzdem nicht lange zögern und zuschlagen. Denn wie immer gilt auch hier: Wir können leider nicht vorhersagen, wie lange das Angebot noch gilt. Abschließend bringt euch ein kleines YouTube-Video den Atlas der Humananatomie 2021 näher.