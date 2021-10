Apple Watch Series 7 kann heute ab 14 Uhr vorbestellt werden

Es ist schon ungewöhnlich, dass Apple immer noch keine genauen Preise für die Apple Watch Series 7 veröffentlicht hat. Doch Jon Prosser hat mal wieder mehr Infos als alle anderen und hat die Preise vorab öffentlich gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nicht viel geändert.

Apple Watch Series 7 Aluminium ab 429 Euro

Apple Watch Series 7 Edelstahl ab 779 Euro

Apple Watch Series 7 Titan ab 879 Euro

Apple Watch Series 7 Nike ab 429 Euro

Ab 14 Uhr vorbestellen

Heute um 14 Uhr kann die neue Apple Watch Series 7 vorbestellt werden. Da die Massenproduktion der Uhr erst rund einen Monat läuft, sollen zum Start die Stückzahlen sehr gering sein. Bei Interesse solltet ihr also direkt zum Vorbestellstart zugreifen, wenn ihr eure Uhr am 15. Oktober am Handgelenk tragen wollt. Über die Apple Store-App kann man bekanntlich schnell und einfach bestellen.

Das ist neu

Die Apple Watch Series 7 hat kein kantiges, sondern ein noch runderes Design erhalten. Das Display wurde vergrößert und kann mehr Inhalte anzeigen. Außerdem ist die Uhr staubdicht und bietet das bisher stärkste Frontglas. Ein Wasserschutz ist weiterhin vorhanden. Gleichzeitig könnt ihr die Watch 7 deutlich schneller aufladen und könnt aus neuen Farben wählen.