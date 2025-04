Duolingo: Sprachlern- und Musik-App bald auch mit neuem Schachkurs

Die beliebte Lern-App Duolingo (App Store-Link) lässt sich nicht mehr nur zum reinen Sprachen lernen verwenden, sondern bietet mittlerweile auch Mathe- und Musikkurse an. Duolingo fand heraus, dass allein in den USA mehr als 3,6 Millionen Schüler und Schülerinnen keinen Zugang zu musikalischer Bildung haben, obwohl diese viele Vorteile mit sich bringt. Die, die sich weiter fortbilden wollen, zahlen für Privatunterricht oft Honorare im dreistelligen Bereich.

Neben den bereits erwähnten Sprach-, Mathe- und Musikkursen in Duolingo wird die Anwendung schon bald auch eine ganz neue Lernmöglichkeit anbieten und einen Schachkurs integrieren. Das berichtet Jay Peters von The Verge, der bereits einen ersten Blick auf das neue Feature werfen durfte. Das berichtet Peters in seinem Artikel:

„Der neue Schachkurs der Plattform nutzt kurze Rätsel, wie etwa das Bewegen eines Springers an die richtige Stelle, um seine L-förmige Bewegung zu üben, oder das Schachmatt setzen eines Königs, der in einer Ecke feststeckt, um dir das Spiel beizubringen. Du wirst auch in der Lage sein, ‚Mini-Matches‘ oder ganze Partien gegen den Duolingo-Charakter Oscar zu spielen, der dir während der Lektionen als Trainer dient.“

„Schach so zugänglich wie möglich machen“

Das Team von Duolingo wolle mit diesem Anfängerkurs „Schach so zugänglich wie möglich“ zu machen, wie es im The Verge-Artikel heißt. Der Schachkurs werde Lektionen für eine breite Palette an Fähigkeitsniveaus anbieten, so dass alle Personen auf dem Niveau einsteigen können, was ihrem eigenen Schachwissen entspricht.

Der neue Schachkurs in Duolingo wird in einer Betaphase unter iOS an den Start gehen und vorerst in englischer Sprache verfügbar sein. Laut Monica Earle, PR Director bei Duolingo, sollen weitere Nutzer und Nutzerinnen der Lern-App in etwa vier bis sechs Wochen die Möglichkeit haben, den Schachkurs unter iOS ausprobieren zu können. Im Anschluss werden die Lektionen auch für Android veröffentlicht und nach und nach in weiteren Sprachen nutzbar sein.