WhatsApp: Update bringt Highlights-Benachrichtungen für Gruppen-Chats

Metas Messenger-Dienst WhatsApp (App-Store-Link) hat ein Update für seine iOS-App bekommen, mit der ihr nun Benachrichtigungen zu Highlights in Gruppen erhalten könnt. Nach dem Update könnt ihr diese in den Einstellungen aktivieren. Die aktuelle WhatsApp-Version findet ihr ab sofort im App Store.

Wer viele Gruppen-Chats pflegt oder Mitglied in Gruppen mit vielen anderen ist, möchte vielleicht nicht über alle Vorgänge in den Gruppen benachrichtigt werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Meta WhatsApp nun ein Update beschert, mit dem ihr euch nur über Highlights, also über @Erwähnungen, Antworten und Nachrichten von gespeicherten Kontakten benachrichtigen lassen könnt.

Um die Benachrichtigungen zu aktivieren, tippt in der Gruppe auf „Gruppeninfo“ > „Benachrichtigungen“ > „Benachrichtigungen über“ und wählt dann „Highlights“ aus. Ab sofort bekommt ihr dann nur noch die Benachrichtigungen, die euch voraussichtlich am meisten interessieren.

Das WhatsApp-Update könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store laden. Die Funktion wird schrittweise ausgerollt.