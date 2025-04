Tedee: Neuer kompakter Türsensor für noch mehr Komfort und Sicherheit

Das Unternehmen Tedee ist hier bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannt, und zwar vor allem für smarte Türschlösser, darunter die Tedee PRO- und Tedee GO-Baureihe – hier ist ja erst letztlich eine neue Generation erschienen. Nun hat der Hersteller ein neues Produkt im eigenen Portfolio veröffentlicht: Den Tedee Türsensor, der dank präziser Erkennung der Türstellung für mehr Komfort und Sicherheit sorgen soll.

Der Tedee Türsensor wurde speziell für den Einsatz mit den smarten Türschlössern Tedee PRO, GO und GO2 entwickelt. Er besteht aus zwei Elementen: Einem Sensor und einem Magnet, die im minimalistischen Design an Türblatt und Türrahmen mit Klepepads befestigt werden.

Der batteriebetriebene Türsensor erkennt nach der Montage zuverlässig, ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist und übermittelt diesen Status per Bluetooth direkt an das gekoppelte Tedee-Schloss. Die erfassten Daten dienen als Grundlage für eine verbesserte Verriegelungslogik: Der Autolock-Timer startet erst, wenn die Tür tatsächlich geschlossen wurde – so wird ein fehlerhaftes Verriegeln bei offener Tür verhindert.

In Kombination mit einer Tedee-Bridge lässt sich der Türstatus auch aus der Ferne in Echtzeit über die Tedee-App oder per Cloud API abrufen. Zusätzlich werden alle Türöffnungen und -schließungen im Aktivitätenprotokoll mit Zeitstempel erfasst. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ermöglicht die optionale Push-Benachrichtigung über die Tedee-App, wenn die Tür über einen individuell festgelegten Zeitraum hinweg offen bleibt – eine Funktion, die besonders praktisch für Familien, bei Vermietung oder in Büros ist.

Sicherheitszertifiziert: AV-TEST verleiht Silber-Auszeichnung

Der neue Tedee Türsensor wird mit einer CR2032-Knopfzelle mit 3V betrieben, die für eine rund zweijährige Batterielaufzeit sorgen soll. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Türsensor selbst mit Sensor- und Magnetteil auch eine CR2032-Knopfzelle, ein Öffnungsstift, vormontierte Klebepads und eine Bedienungsanleitung.

Im April 2025 wurde das Tedee-System zudem vom unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut AV-TEST mit der neuen Auszeichnung in Silber prämiert. Tedee nahm drei Jahre in Folge am umfassenden Prüfverfahren für IoT-Produkte teil und überzeugte dabei laut Herstelleraussage „durch stabile Systemzuverlässigkeit, starke Verschlüsselung und praxisnah umgesetzte Sicherheitsfunktionen“.

Der Tedee Türsensor ist ab sofort in der Farbe Weiß zum Preis von 55 Euro bei Amazon erhältlich und wird bei kostenloser Lieferung zwischen dem 26. und 28. April dieses Jahres ausgeliefert werden.

tedee Türsensor | Kompakter Türkontaktsensor zur Erfassung des Türstatus |... DESIGN: Kompakter Türkontaktsensor zur Erfassung des Türstatus in Verbindung mit einem tedee Smart Lock

AUTO-LOCK: Optimierte Autolock-Funktion, die erst bei geschlossener Tür verriegelt.