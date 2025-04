Grid Studio: Neues DIY Frame Kit zum Ausstellen eigener alter Geräte

Das Unternehmen Grid Studio hat vor einigen Jahren damit begonnen, alte iPhones in ihre Einzelteile zu zerlegen und diese Einzelteile in einem Bilderrahmen zu präsentieren. Herausgekommen sind unglaublich tolle Technik-Kunstwerke, die man sich einfach nur gerne ansieht. Mittlerweile hat Grid Studio nicht mehr nur iPhones im Angebot, sondern auch zahlreiche andere Gadgets. Und das nicht nur aus der Apple-Welt, auch Konsolen-Zubehör von Sega, Nintendo oder Sony hat man sich schon vorgeknöpft.

Wer bei Grid Studio bisher keine passenden fertig gerahmten Geräte gefunden hat, kann nun selbst tätig werden: Mit dem Grid Studio DIY Frame Kit kann man sein liebstes Gadget aus alten Zeiten selbst rahmen und zur Schau stellen. Das DIY Frame Kit enthält einen leeren Rahmen, eine entsprechendes Designvorlage für die Rückwand, passend zum jeweiligen Gerät, Handschuhe und Kleber. Für einen kleinen Aufpreis kann man sich auch noch ein Grid Tool Kit mit Werkzeugen zur Demontage bestellen, das lediglich 4,32 Euro kostet, oder auch ein zusätzliches Rückseitendesign aus weißem Blankopapier, um selbst kreativ zu werden.

Das Grid Studio DIY Frame Kit ist für zahlreiche ältere Geräte und Accessoires verfügbar, darunter für das iPhone 2G bis iPhone 13, mehrere iPod-Varianten wie den iPod Photo, iPod Classic 2, iPod U2 oder den iPod der ersten Generation, das iPad der ersten Generation, das iPad mini 1 oder das MacBook Air der ersten Generation. Für Nintendo-Fans stehen Templates und Rahmen für den Game Boy (auch Color/Advance/Pocket) und das Nintendo (3)DS, das Nintendo NDS Lite sowie einige Game-Controller aus gleichem Hause zur Verfügung. Retro-Handys wie das Nokia 3310, das Nokia 1100 und der Blackberry Curve 9300 sind ebenso vertreten wie die DualShock-Gamepads der PlayStation, der PlayStation PS1 Controller, und auch Exoten wie der Palm Treo 650, der Palm Pre, Super Famicom, T-Mobile G1 und das Motorola Bravo Plus finden sich in der Auswahl.

Das Grid Studio DIY Frame Kit kann weltweit versendet werden, bei der Bestellung ist es möglich, per PayPal oder Apple Pay zu bezahlen. Aktuell zahlt ihr statt 120,47 Euro nur 86,67 Euro in einem Earth Day 2025-Special. Je nach gewähltem Gadget bekommt ihr einen passenden Rahmen in einer von drei verfügbaren Größen von Grid Studio zugeschickt. Wer schnell genug mit der Bestellung ist, erhält sogar noch ein Earth Day T-Shirt gratis obendrauf.