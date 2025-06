Super Flappy Golf: Wohl nur mit Freunden eine Gaudi

Nach einer umfangreichen Beta-Phase steht Super Flappy Golf (App Store-Link) ab sofort kostenlos im App Store zum Download bereit. Das Spiel für iPhone und iPad finanziert sich über Werbung und In-App-Käufe, wobei die Werbung für 6,99 Euro dauerhaft deaktiviert werden kann. Die Kauf-Pakete für optionales Zubehör sind immerhin auf 9,99 Euro begrenzt.

An der eigentlichen Spielidee, der Vorgänger Flappy Golf ist ja bereits vor über 10 Jahren im App Store erschienen, hat sich nichts geändert: Ihr müsst einen Vogel zum Flattern bringen, über einen Golfkurs manövrieren und dann im Loch versenken. Das ganze funktioniert mit einer einfachen Zwei-Tasten-Steuerung und wird um einige spannende Features wie neue Gleit- und Tauchmechaniken ergänzt.

Super Flappy Golf macht mit Freunden besonders viel Spaß

Ich habe Super Flappy Golf zunächst im Einzelspieler-Modus ausprobiert, hier stehen zum Start 30 verschiedene Kurse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Da man alleine unterwegs ist, kommt es nicht unbedingt auf Schnelligkeit an, sondern auch möglichst wenige Flügelschläge. Die Herausforderung war allerdings überschaubar, denn das Ziel erreicht man eigentlich immer ohne Probleme mit der gewünschten Anzahl an Flügelschlägen.

Gespannter war ich da schon auf den Multiplayer-Modus, der auch online mit zufälligen Gegnern funktioniert. Zumindest ein anderer Vogel flog mit mir um die Wette, es gab also zumindest einen kleinen Wettbewerb. Und siehe da: Wenn man möglichst schnell im Loch landen will, dann wird Super Flappy Golf doch noch zur Herausforderung.

Wenn ich mir vorstelle, dass man das Spiel mit ein paar Freunden (maximal sind acht Spieler möglich) zockt, dann ist Spaß und gute Laune ganz sicher garantiert. Und wenn man etwas Übung hat, aktiviert man den Multiplayer-Modus für die wenigsten Flügelschläge, denn dann spielt auch noch die Präzision eine Rolle.