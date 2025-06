Voltme Hypercore Go 5K im Test: Günstig, aber nicht ganz so schnell

Ich bin gerade für ein paar Tage in Paris und habe mir für den kleinen Business-Trip die neue Voltme Hypercore Go 5K Powerbank eingepackt. Und das war die richtige Entscheidung, denn unterwegs ist mein Stromverbrauch immer deutlich erhöht. Flugtickets in Wallet, Hotspot am Flughafen, Instagram und Co. saugen kräftig am iPhone-Akku. Damit mir der Saft nicht ausgeht, setze ich gerne auf Powerbanks mit MagSafe.

VOLTME Magnetische Powerbank Hypercore Go 5K, 5000mAh Kabellose Externe Batterie, USB... Magnetisches Design: Das magnetische Laden ist für iPhone 12 und höher konzipiert. Diese Powerbank sorgt für optimale Leistung und kann während...

Mehrere Lademethoden: VOLTME Hypercore Go 5K Powerbank unterstützt USB-C-Laden und kabelloses Laden (kompatible mit iPhone 12 und höher).

Der Vorteil bei der Voltme Hypercore Go 5K sind die kompakten Abmessungen und das leichte Gewicht. Mit 93,5 × 64,5 × 15,1 Millimetern und einem Gewicht von nur 126 Gramm passt die Powerbank in jede Hosentasche. In solch einen kleinen Formfaktor passt jedoch nicht der größte Akku, daher bietet die Hypercore Go nur 5.000 mAh. Um ein iPhone einmal mit Strom zu versorgen, reicht die Kapazität allerdings aus.

Die Powerbank weist ein schönes Design auf und bietet ein sogenanntes Anti-Slip-TPU-Coating. Wir sprechen hier also vom Gehäuse, das sich leicht seidig anfühlt, aber Staub nicht magisch anzieht, wie es bei Silikon der Fall ist. Weiterhin setzt Voltme auf Akzente in Orange, unter anderem ist der Button in dieser Farbe gestaltet.

Voltme Hypercore Go lädt nur mit 7,5 Watt via MagSafe

Die Einfachheit von MagSafe finde ich genial. Die Powerbank hält einfach magnetisch am iPhone, sodass Kabel überflüssig sind – das ist unterwegs wirklich enorm praktisch. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Magnetkraft nicht ganz so hoch ist. Besonders der untere Teil ist dann doch etwas wackelig und lässt sich leicht verschieben. Das stoppt den Ladevorgang nicht sofort, kann aber dazu führen, dass man die Powerbank wieder richtig ausrichten muss.

Die Powerbank sorgt natürlich dafür, dass das iPhone dicker wird. Allerdings finde ich die Verbindung mit Powerbank weiterhin vertretbar – manchmal sogar besser, da man so etwas mehr Grip hat. Das dünne iPhone liegt durchaus mal etwas „flutschig“ in der Hand.

Wenn die Voltme Hypercore Go Powerbank einmal per Knopfdruck aktiviert wurde, startet der Ladevorgang automatisch. Leider ist kein Qi2 mit an Bord, sodass die Aufladung nur mit 7,5 Watt erfolgt. Daraus resultiert ein längerer Ladevorgang, wobei der zusätzliche USB-C-Port schneller arbeiten kann.

Voltme Hypercore Go 5K liefert 20 Watt per Kabel

Wenn es mal schneller gehen muss, kann man optional den USB-C-Anschluss nutzen – wobei dann wieder ein Kabel notwendig ist. Ein kurzes USB-C-Kabel liegt dem Lieferumfang bei. Per Kabel gibt es dann 20 Watt Leistung, um angeschlossene Geräte schneller aufladen zu können. Umgekehrt könnt ihr die Powerbank mit 18 Watt wieder aufladen, wobei ihr ein Netzteil mit mindestens 20 Watt selbst stellen müsst.

Fazit

Mein Kurz-Test zeigt: Die Voltme Hypercore Go 5K ist kompakt, seidig, aber rutschfest, gut verarbeitet und optisch schön. Allerdings verzichtet der Hersteller auf die neueste Technik, sodass die Aufladung vergleichsweise langsam erfolgt. Bei einem Preis von 21,99 Euro kann man die neueste Technologie nicht unbedingt erwarten. Zudem könnt ihr weitere 15 Prozent sparen, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

Eine schöne, kompakte MagSafe-Powerbank für 18,69 Euro – das ist eine Ansage. Abgesehen von den langsamen Geschwindigkeiten habe ich nur einen echten Kritikpunkt: Die Powerbank kann leicht auf der Rückseite verrutschen – vor allem im unteren Bereich, wo der Magnet sehr klein ist.

Mit MagSafe: Voltme Hypercore Go 5K Mein Fazit Die Voltme Hypercore Go 5K ist eine schöne Powerbank mit kleiner Kapazität. Im Notfall liefert sie eine volle Ladung für das iPhone. Mit 7,5 Watt lädt sie kabellos allerdings nicht ganz so schnell. Handhabung 80 Design 95 Preis-Leistung 95 Pro seidige Oberfläche gute Verarbeitung klein, kompakt und leicht USB-C mit 20 Watt Kontra MagSafe nur mit 7,5 Watt kann leicht verrutschen 90 Testergebnis Voltme Hypercore Go 5K kaufen amazon.de