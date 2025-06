macOS Tahoe: Viele Verbesserungen für die Spotlight-Suche

Während der WWDC 2025-Keynote am Montagabend hat Apple auch das neue macOS 26 Tahoe vorgestellt, das im Herbst an die breite Öffentlichkeit verteilt werden soll. Neben dem plattformübergreifenden Liquid Glass-Design, der neuen Telefon-, Games- und Journal-App, verbesserten Kurzbefehlen mit Apple Intelligence und einer Unterstützung für Live-Aktivitäten wird auch die geräte-interne Suche Spotlight eine große Aktualisierung mit macOS Tahoe erhalten.

Apple spricht auf der eigenen Website über „das größte Spotlight-Update aller Zeiten“ und bewirbt die Geräte-eigene Suchfunktion als eine der prominenten neuen Funktionen von macOS 26 Tahoe. Was wohl bei vielen Mac-Usern als allererstes für Begeisterung in diesem Kontext sorgen dürfte, ist eine Unterstützung für die Inhalte der Zwischenablage in Spotlight, deren Verlauf man mit Apples Suchfunktion nun auch einsehen kann.

Um auf die Spotlight-Suche zuzugreifen, hat man wie bisher die Leertaste + CMD gleichzeitig zu drücken. Unter macOS 26 Tahoe wird dieses Tastenkürzel allerdings noch um einige umliegende Tasten erweitert. Bei der klassischen Nutzung bekommt man immer noch alle Dateien angezeigt, beispielsweise auch Ordner, Bilder, Videos, Nachrichten und mehr. Apple erklärt, dass die Auflistung auf intelligente Art und Weise erfolgen soll, je nachdem, welche Workflows man für gewöhnlich nutzt.

Drittanbieter-Apps für die Zwischenablage werden überflüssig

Unter macOS Tahoe können die Suchergebnisse durch die Zusatztasten aber auch eingegrenzt werden, so dass sich nur Dateien spezifisch nach Anwendungen, verfügbaren Aktionen oder auch Ordnern filtern lassen. Wie oben bereits berichtet, lässt sich in Spotlight dann auch der Inhalt der Zwischenablage einsehen sowie auf dort vorhandene Elemente zugreifen. Auf die Zwischenanlage spezialisierte Apps wie Clippo werden damit überflüssig.

Ein anderes neues Feature von Spotlight unter macOS 26 Tahoe wird wohl auch vielen Mac-Usern im Alltag helfen: So wird es möglich sein, Spotlight auch innerhalb einer App zu nutzen und Menübefehle in die Suchergebnisse einzubinden. Sucht man beispielsweise nach einer nicht oft genutzten oder versteckten Funktion in einer App, kann man in Zukunft Spotlight bemühen, und muss sich nicht mehr durch die ganze Menüleiste klicken.

Ebenfalls neu in Spotlight unter macOS 26 werden Kurzbefehle sein: Es genügt dann, ein Buchstabenkürzel einzugeben, um ein Suchergebnis zu erhalten oder auch eine mit der Apple-Suche aufgefundene Funktion zu starten. Besonders praktisch: Die Kurzbefehle muss man sich nicht merken, sondern sie stehen in der Ergebnisliste bereit. Alle Neuigkeiten von macOS Tahoe gibt es auf der entsprechenden Apple-Website zu sehen. Als Developer-Beta ist macOS 26 Tahoe bereits verfügbar, die offizielle Version wird im Herbst dieses Jahres für alle veröffentlicht werden.