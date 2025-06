Wrist Flick: Nur drei Apple Watches unterstützen neue Funktion

Diesen Moment kennen wir alle: Man spürt ein Vibrieren am Handgelenk, schaut auf die Apple Watch und stellt dann fest, dass die Benachrichtigungen gerade so wichtig gar nicht ist. Manchmal schiebe ich sie dann mit dem Finger weg. Mit dem kommenden watchOS 26 hat sich Apple dafür etwas Besonderes einfallen lassen: Den Wrist Flick, eine Drehung des Handgelenks. „Handgelenk Geste“, so lautete die offizielle deutsche Übersetzung dieser neuen Funktion. Damit bekommen wir eine Alternative zum bisherigen „Double Tap“, den wir oben im Titelbild sehen.

„Wenn man sein Handgelenk hebt, um eine Mitteilung anzusehen, aber nicht sofort darauf reagieren kann, kann man sein Handgelenk schnell herum- und wieder zurückdrehen, um die Mitteilung auszublenden“, schreibt Apple über die neue Funktion. „Mit der Handgelenk Geste kann man Mitteilungen und eingehende Anrufe abweisen, Timer und Alarme deaktivieren und zum Zifferblatt zurückkehren.“

Sogar die erste Apple Watch Ultra kommt nicht in den Genuss der neuen Handgelenk Geste

Um diese Funktion zu realisieren, wird der Beschleunigungssensor und der Gyrosensor der Apple Watch in Kombination mit einem Modell für maschinelles Lernen verwendet, um die Bewegung des Handgelenks zu analysieren. Auch wenn diese Sensoren im Prinzip in jeder Apple Watch verbaut sind, kommt die neue Geste nur in neueren Modellen zum Einsatz. Laut Apple werden Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 und Apple Watch Ultra 2 unterstützt. Dazu werden sich im Herbst noch die neuen Uhren gesellen – aber selbst mit der ersten Apple Watch Ultra wird man nicht in den Genuss der neuen Funktion kommen.

„So kann man mit der Apple Watch noch mehr machen, wenn man nur eine Hand frei hat, beispielsweise beim Gassi gehen mit dem Hund, beim Kochen oder beim Halten einer Tasse Kaffee“, heißt es von Apple. Ich ergänze noch einen wichtigen Tipp: Haltet die Tasse Kaffee bitte nicht in der Hand, an der ihr die Apple Watch tragt, wenn ihr den Wrist Flick vollführt.