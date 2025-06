Amazon verdoppelt Werbung bei Prime Video auf bis zu sechs Minuten

Denkt doch einfach mal kurz an die „guten, alten“ Zeiten zurück. Vor ein paar Jahren hat man sich einen Netflix-Account für einen lächerlichen Betrag geteilt und konnte im Prinzip alles gucken, was das Herz begehrt. Heutzutage braucht man einen eigenen Account und mehrere Streaming-Dienste, zudem muss man sich noch mit Werbung herumschlagen oder noch mehr zahlen.

Wie weit man als Anbieter gehen kann, das probiert derzeit anscheinend Amazon mit seinem Prime Video Dienst aus. Vor rund eineinhalb Jahren wurde dort die Werbung eingeführt, natürlich nur zwei bis drei Minuten pro Stunde. Das sieht jetzt schon wieder anders aus.

„Die Werbeauslastung bei Prime Video hat sich schrittweise auf vier bis sechs Minuten pro Stunde erhöht“, schreibt Amazon in einer Mail an einen Werbekunde. Diese Mail wurde an das Online-Magazin Adweek weitergeleitet. Auf Anfrage teilte Amazon leidlich mit: „Unser Ziel ist es, das Werbeerlebnis zu verbessern, anstatt einfach nur die Anzahl der angezeigten Anzeigen zu erhöhen.“

So läuft es in Sachen Werbung bei RTL+

Genau diese Taktik scheint man übrigens bei RTL+ zu verfolgen. Den Streaming-Dienst des Kölner TV-Senders nutzen wir Zuhause regelmäßig und seit ein paar Wochen ist das mit der Werbung wirklich nervig gewesen. Die einzelnen Werbeblocks dauern zwar nur rund ein bis zwei Minuten, dafür werden gefühlt jede Viertelstunde die gleichen drei bis vier Clips ausgespielt. Glauben die wirklich, dass man in dieser Zeit gespannt vor dem Fernseher sitzen bleibt und sich zum 20. Mail den Clip zu Mocro Mafia oder irgendeiner Abnehmer-Ärztin ansieht?

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Streaming-Dienst ihr derzeit am häufigsten nutzt und ob ihr dort auch schon mit der Werbung zu kämpfen habt. Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren.