Readly: Zwei Monate testen & 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten

Über die Zeitschriften-Flatrate Readly haben wir in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal berichtet. Nun gibt es einen weiteren Deal in Kooperation mit Freenet und Mobilcom-Debitel: Ihr könnt das sonst 9,99 Euro teure Angebot zwei Monate lang kostenlos ausprobieren und erhaltet obendrauf noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro. Unterm Strich macht ihr also Gewinn.

2 Monate Readly gratis + 10 Euro Amazon-Gutschein (zur Aktion)

Eine weitere Besonderheit: Bei der Buchung über Freenet gelten anscheinend noch die „alten“ Konditionen. Nach Ablauf der zwei Testmonate verlängert sich das Abonnement monatlich um jeweils 9,99 Euro. Bei Readly direkt bezahlt man bereits 11,99 Euro. Die Kündigung ist mit wenigen Mausklicks erledigt.

Rund um den Amazon-Gutschein gibt uns der Anbieter noch die folgenden Informationen mit auf den Weg:

Wir senden Dir den Amazon.de Gutschein ca. 40 Tage nach der Bestellung. Voraussetzung für den Gutscheinversand ist ein innerhalb der ersten 40 Tage nach Bestellung aktiver, ungekündigter Vertrag mit der freenet DLS GmbH.

Das erwartet euch bei Readly

Im Rahmen des Angebots erhaltet ihr einen Familien-Account für bis zu fünf Familien-Mitglieder. Es gibt einen Offline-Modus für unterwegs und ein Archiv zum Lesen älterer Ausgaben.

Aber welche Zeitschriften bekommt man überhaupt bei Readly? Der Anbieter selbst spricht von Top-Zeitschriften aus zehn Ländern. Ich habe einfach mal einige Highlights für euch herausgesucht: