MacBook Air mit M3-Chip: Die ersten Reviews

Am Montag hat Apple die ersten neuen Produkte des Jahres vorgestellt: Das MacBook Air gibt es in beiden Größen ab sofort mit dem neuen M3-Chip, der noch einmal für einen ordentlichen Leistungsschub sorgen soll. Los geht es ab Preisen von 1.299 für das Modell mit 13 Zoll Display und mindestens 1.599 Euro für das MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirm. Ein paar Euro sparen könnt ihr bereits bei Amazon.

Die offizielle Auslieferung der bestellten Geräte erfolgt ab dem 8. März. Einige ausgewählte Medien durften bereits ein paar Tage zuvor mit den Tests beginnen und ihre Ergebnisse heute veröffentlichten. Wir haben die wichtigsten Meinungen für euch zusammengefasst.

Die ersten Meinungen zum neuen MacBook Air

The Verge: Die Pro- und Air-Modelle liegen auch in Gewicht und Größe so nah beieinander, dass ich mir nicht sicher bin, was das MacBook Air in einer Zeit, in der jeder einzelne Laptop-Hersteller dünne und leichte Laptops anbietet, überhaupt noch bedeutet. Seit Apple 2008 sein erstes MacBook Air auf den Markt gebracht hat, ist der Standard für Dicke und Gewicht jedes Jahr gesunken. Zum Teufel, das MacBook Pro 14 M3 ist dünner als das ursprüngliche Air! (Bericht lesen)

TechCrunch: Als es letztes Jahr auf den Markt kam, erklärten wir das 13-Zoll-Modell zum besten MacBook für die meisten. Seitdem hat es nur noch einen echten Herausforderer in Form des 15-Zoll-Modells gesehen, das inzwischen mein tägliches Arbeitsgerät ist. Die Airs haben den Thron der echten Mainstream-Geräte vom Standard-MacBook geerbt, und während sie florieren, sind die Pro-Modelle immer mehr an den Rand gedrängt worden. Die einzige große Änderung ist der verbesserte Chip, der das Modell 2024 zu einer kleinen Auffrischung macht. (Bericht lesen)

Engadget: Beim 13″ und 15″ M3 MacBook Air gibt es keine großen Überraschungen, aber das ist nach Jahren kontinuierlicher Upgrades auch nicht anders zu erwarten. Es sind großartige Computer mit hervorragender Leistung, wunderschönen Bildschirmen und einer unglaublichen Batterielaufzeit. Und das Beste ist, dass mit ihrer Einführung auch die Preise der immer noch großartigen M2 Modelle sinken, was sie zu einem noch besseren Angebot macht. (Bericht lesen)

Ein Tag mit dem neuen MacBook Air (M3)

