PopChar 10: Mac-Klassiker meldet sich mit Update zurück

Die Mac-App PopChar wurde erstmals im Jahr 1987 für Apple-Rechner veröffentlicht, als das Unternehmen noch auf Prozessoren von Motorola setzte. Im Verlauf der Jahre hat sich nicht nur auf dem Mac, sondern auch bei PopChar einiges getan: Nun meldet sich das vom österreichischen Entwicklerstudio Ergonis kreierte Programm in der runderneuerten Version 10 zurück.

PopChar ist ein nützliches Programm, das es ermöglicht, spezielle Zeichen und Symbole anzuzeigen und einzufügen, die nicht auf der normalen Tastatur zu finden sind. Dies ist besonders praktisch, wenn man regelmäßig Sonderzeichen benötigt, beispielsweise in verschiedenen Sprachen oder bei der Erstellung von Grafiken und Designs.

Nach dem Download zeigt sich PopChar auf dem Mac als eine Art Zeichentabelle, in der sich Symbole und Sonderzeichen schnell auffinden und per Mausklick in entsprechende Textverarbeitungs- und Grafik-Apps einbinden lässt. Zudem versteht sich PopChar mit dem Auffinden von Textkürzeln für gesuchte Symbole oder Sonderzeichen.

Neue Benutzeroberfläche und volle Unicode 15-Kompatibilität

In der neuen und überarbeiteten Version 10 von PopChar hat das Team von Ergonis nun nicht nur die Benutzeroberfläche modernisiert, sondern auch das integrierte Lupenwerkzeug mit mehr Infos und Details optimiert. Zudem gibt es eine neue Visualisierung für Kurzbefehle, eine volle Unicode 15-Kompatibilität, ein eingebautes Layout für Emoji v15.0, ein neues und einfacheres Navigationskonzept, neue Einfügemodi und eine zusätzliche Unterstützung für das Einfügen von Swift-Code.

PopChar 10 ist nun auch für das aktuelle macOS Sonoma optimiert worden und kann ab macOS 11.0 oder neuer installiert werden. Auf der Website von Ergonis gibt es eine kostenlose Testversion, danach lässt sich die App für 34,99 USD (ohne Mehrwertsteuer) erwerben. Hat man in den vergangenen sechs Monaten eine Lizenz gekauft, erhält man 50 Prozent Rabatt. Zur Einführung von PopChar 10 gibt es zudem mit dem Code POPCHAR10-WELCOME vorübergehend 20 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis.