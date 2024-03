Crayola-Abenteuer neu bei Apple Arcade: Geschichten zum Leben erwecken

Apple Arcade verzeichnet den nächsten Neuzugang und das Apple Arcade Original Crayola-Abenteuer (App Store-Link) kann ab sofort auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden. Der Download ist 1,6 GB groß und richtet sich an alle Altersgruppen, wobei ich das Spiel eher für jüngerer Abenteurer empfehle.

Crayola-Abenteuer ist in deutscher Sprache lokalisiert und das ist besonders wichtig, da hier Geschichten erzählt werden, die ihr selbst mitgestalten könnt. Ihr könnt eure eigene Spielfigur vorab benennen und individuell gestalten, zudem müsst ihr während der Geschichte immer wieder neue Namen vergeben, die dann in die Geschichte eingebunden werden. Der Text wird dabei auch in deutscher Sprache vorgelesen. Manchmal sind die Ladezeiten etwas lang – und das auf meinem iPhone 15 Pro Max.

Die Aufmachung ist wirklich gelungen, die Grafik schön anzusehen. Ihr könnt mit einfachen Klicks auf das Display Dinge antippen und so die Geschichte vorantreiben. Die Interaktionsmöglichkeiten sind begrenzt, ihr seid mehr ein passiver Zuhörer. Es gibt verschiedene Geschichten und in der Bibliothek und im Baumhaus werden diese gesammelt dargestellt. Jeden Monat soll es neue Inhalte geben.

Wenn ihr ein entspanntes Gameplay sucht, niedliche Grafiken bevorzugt und einfach gerne zuhört, könnt ihr euch das Crayola-Abenteuer genauer ansehen. Viel Tiefgang gibt es hier aber nicht, der Anspruch ist nicht hoch. Mir persönlich ist das Spiel zu langweilig und einfach zu Text-lastig. Werft abschließend einen Blick in den Trailer und entscheidet dann, ob das Spiel euch anspricht.