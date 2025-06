Diese fünf Zifferblätter verschwinden von der Apple Watch

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, tut sich mit watchOS 26 so einiges. So hat Apple auch an den Zifferblätter der Apple Watch gearbeitet, unter anderem können California und Utiliy mit dem neuen Betriebssystem tickende Sekunden im Always-On-Modus mit der Apple Watch Series 10 darstellen. Das können bislang nur die Zifferblätter Wandel, Reflexionen, Aktivität Digital, Pride und Unity.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten, denn mit dem neuen watchOS 26 sortiert Apple fünf der mehr als 50 Zifferblätter wieder aus. Solltet ihr im Herbst auf das neue System aktualisieren, fallen die folgenden fünf Designs weg: Feuer und Wasser, Verlauf, Flüssiges Metall, Nebel sowie leider auch Toy Story.

Neue Zifferblätter hat Apple mit watchOS 26 nicht vorgestellt, auch in der Beta sind keine neuen Designs zu finden. Das ist allerdings auch nicht ungewöhnlich, denn üblicherweise werden die neuen Zifferblätter gemeinsam mit der neuen Apple Watch Generation im Herbst vorgestellt und erscheinen dann gemeinsam mit der finalen Version von watchOS 26.