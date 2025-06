Apple Wallet: Diese neuen Funktionen bekommen Bordkarten mit iOS 26

Die Bordkarte für einen Flug ins Wallet des iPhones packen zu können, ist eine mehr als entspannte Sache. So hat man das Flugticket immer griffbereit, wenn man den Sicherheitsbereich des Flughafens betritt oder am Gate ins Flugzeug einsteigen möchte. Diese ohnehin schon praktische Funktion will Apple in Zukunft weiter ausbauen, denn die wichtigsten Informationen sind ja bereits vorhanden.

Mit diesen Daten erstellt Apple mit dem neuen iOS 26 zum Beispiel eine Live Aktivität für euren Lockscreen und die Dynamic Island. So habt ihr alle Flugdaten immer im Blick, neben der zu erwartenden Ankunftszeit wird auch das Gate oder das Gepäckband angezeigt. Und noch praktischer: Diese Live Aktivitäten können ganz einfach mit Kontakten geteilt werden. So hat die Person, die euch möglicherweise vom Flughafen abholen soll, den Flug immer im Blick.

Über die Live Aktivität gelangt man dann auch direkt zum überarbeiteten Boarding Pass. Dieser bietet mit watchOS 26 zwei neue Verknüpfungen, genauer gesagt zur Karten-App und einfachen Orientierung am Flughafen sowie zur „Wo ist?“-App, um das mit einem AirTag ausgestattete Gepäck zu verfolgen.

Für Fluginfos habe ich bisher Flighty genutzt

Um meine (jetzt auch nicht super zahlreichen) Flüge im Blick zu behalten und bereits jetzt Funktionen wie Live Aktivitäten zu nutzen, probiere ich seit Februar die App Flighty (App Store-Link) aus. Sie ist nicht nur für das iPhone, sondern auch für iPad und Mac erhältlich und zeigt unter anderem aktuelle Infos zum Flug an – etwas das verwendete Flugzeug und dessen Alter oder die geplanten Zeiten für Gate Departure und Taxi.

Darüber hinaus gibt es aktuelle Änderungen am Gate oder an den Flugdetails auch per Push-Mitteilung, was zum Beispiel dann praktisch ist, wenn man die App der Airline nicht installiert hat oder es dort einen solchen Service nicht gibt. Mein persönliches Highlight sind die Statistiken, hier werden interessante Daten der Flüge noch einmal gesammelt.

Es gibt aber auch ein mehr als großes Aber – und das ist die Preisgestaltung von Flighty. 3,99 Euro pro Woche, 49,99 Euro pro Jahr oder 299 Euro für eine lebenslange Lizenz sind einfach zu viel des Guten.