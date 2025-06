Anker Nano Serie: Neue kompakte und kraftvolle Ladelösungen vorgestellt

Die Anker Nano Serie gibt es schon eine ganze Weile, unter anderem beinhaltet sie kompakte Ladegeräte. Passend zur Apple-Keynote am Montag liefert Anker jetzt neues Zubehör, das perfekt auf iPhone und iPad zugeschnitten ist. Ob auf Reisen, im Alltag oder im Office – die neuen Nano-Produkte von Anker wollen durch minimalistisches Design, geballte Ladeleistung und clevere Features punkten. Bevor wir die Neuheiten in den kommenden Tagen und Wochen ausführlich vorstellen, haben wir einen ersten Überblick für euch. Alle der hier vorgestellten Produkte sollten im Laufe des Tages bei Amazon auftauchen.

Anker Nano Charger (35 Watt | mit einziehbarem USB-C-Kabel):

Für unterwegs liefert Anker ein weiteres neues Ladegerät, genauer gesagt einen Wandstecker mit integriertem Kabel. Erstmals bei einem Anker-Wandladegerät, bringt der Anker Nano Charger mit 35 Watt Ladeleistung ein integriertes 70 Zentimeter langes, einziehbares USB-C-Kabel mit. Für MacBooks ist das zwar etwas wenig, für iPhone und iPad aber genau richtig. Ab sofort für 39,99 Euro erhältlich.

Anker Nano USB-C Ladegerät, 35W Max, kompaktes Hochgeschwindigkeits-Netzteil, 2... Schnell, effizient und sicher: Eine zuverlässige Ladelösung, die Geschwindigkeit und Sicherheit dank intelligenter Technologie der neuesten...

Passt in jede Tasche: Mit integriertem, ausziehbarem USB-C Kabel und einem ultraleichten Design ist dieses Ladegerät wie gemacht für unterwegs. Der...

Anker Nano Powerbank (10K | 45 Watt | integriertes USB-C-Kabel):

Weiter geht es mit einer neuen Powerbank mit integriertem Kabel. Die neue Anker Nano Powerbank kommt mit einem 70 Zentimetern langen USB-C-Kabel, das einfach ausgezogen und immer einsatzbereit ist. Sowohl über das Kabel als auch über den zusätzlichen USB-C-Port stehen bis zu 45 Watt Ladeleistung bereit. Das Display zeigt Ladezustand, Leistung und Betriebsstatus in Echtzeit an.

Ein weiteres Highlight sind die besonders kompakten Maße von 8,2 x 5,1 x 3,6 Zentimetern – und das trotz des integrierten Kabels und der Kapazität von 10.000 mAh. Die neue Anker Nano Powerbank ist ab sofort für 49,99 Euro erhältlich.

Anker Nano Power Bank, 10000mAh Externer Akku mit 70cm Anker InstaCord Einzugskabel,... Dein kompakter Energielieferant: Mit 10000mAh Kapazitätt, schnellem 45W-Laden, Pass-Through-Ladetechnologie, intelligentem Display und umfassendem...

Schlank, leicht, reisefreundlich: 16% kleiner als herkönhmliche Modelle und mit praktischem Einzugskabel - ideal für unterwegs. Flugzulassung...

Anker Nano Powerbank (5K | 20 Watt USB-C + 15 Watt Wireless | MagGo):

Die magnetische Lisen-Powerbank aus dem Angebot kam am Wochenende sehr gut bei euch an. Anker legt aus technischer Sicht noch einmal etwas drauf, denn die 8,6 Millimeter dünne Anker Nano Powerbank mit MagGo-Funktion liefert euch eine drahtlose Leistung von bis zu 15 Watt. Zudem gibt es ein weiteres technisches Highlight, denn über die Anker-App lassen sich diverse Ladeparameter steuern sowie die Temperatur manuell regulieren. Das haben wir so noch bei keinem anderen MagSafe-Akku gesehen. Die Anker Nano Powerbank bekommt ihr ab sofort für 49,99 Euro.

Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W... Ultra-schlanke, Qi2-kompatible magnetische Powerbank: Erlebe die Raffinesse einer nur 0,86 cm dünnen Powerbank, die mit 5000mAh zuverlässig für...

Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit: Lade schneller und sicherer – dank Qi2 MagSafe-Kompatibilität, kontinuierlichem Akkuschutz und kraftvoller...

Anker Nano Charger (130 Watt | sechs Anschlüsse):

Ein Klassiker aus der Anker-Welt wird neu aufgelegt und bekommt noch mehr Leistung. Der Anker Nano Charger liefert 130 Watt Gesamtleistung über vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse. Zwei MacBook Air (15 Zoll) lassen sich so gleichzeitig auf 50 Prozent Akkuleistung in 30 Minuten laden. Insgesamt nur 19 Millimeter dünn, ist das Ladegerät besonders reisetauglich. Mit zum Lieferumfang gehört daher auch eine Tragetasche. Das neue Ladegerät aus der Anker Nano Serie bekommt ihr ab sofort für 59,99 Euro.

Anker Nano Ladegerät, 6-Port-Ladestation mit 130W Ausgang, 4 USB-C und 2 USB-A... Optimiere dein Ladeerlebnis: Upgrade deinen Arbeitsplatz mit einer leistungsstarken Ladestation, die insgesamt 130W über 4 USB-C und 2 USB-A Ports...

Dein Ladebegleiter für unterwegs: Das Anker Nano Ladegerät überzeugt mit seinem kompakten, stilvollen Design und einem abnehmbaren AC-Kabel, das...

Anker USB-C auf USB-C Kabel (90/180 Zentimeter | 240 Watt | Geflochten):

Am richtigen Kabel darf es aus meiner Sicht nie scheitern, gerade wenn man mit leistungsstarken Geräten hantiert, können diese oftmals um Flaschenhals werden. Das neue USB-C auf USB-C Kabel aus der Anker Nano Serie ist vollständig gewebt aus recyceltem Material und bietet bis zu 240 Watt Ladeleistung. Erhältlich ist das Kabel in mehreren Farben und Längen – das 90 Zentimeter Kabel kostet 19,99 Euro, die 180 Zentimeter-Variante gibt es für 24,99 Euro.

Angebot Anker Nano USB C auf USB C Kabel, 240W 0,9m flexibel farbig geflochten, USB C... Blitzschnelles 240W Kabel: Dieses 240W USB-IF zertifizierte Kabel lädt dein 16-Zoll MacBook Pro (2023) in nur 28 Minuten auf 50% Akku oder dein...

Weiches Material, einfach zu lagern: Dieses Kabel vereint weiches Material mit einer knotenfreien Konstruktion, sodass du es problemlos lagern kannst.