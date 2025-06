F1 Der Film: Spezieller Trailer mit Haptik macht das Filmgeschehen erlebbar

Apple hat sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Für den kommenden Formel-1-Film „F1 Der Film“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle gibt es jetzt einen exklusiven haptischen Trailer – und zwar nur auf dem iPhone.

Der Clou? Der Trailer nutzt die Taptic Engine des iPhones, um Vibrationen passend zum Filmgeschehen zu erzeugen. Wenn die Rennwagen über die Strecke donnern, spürst du das Brummen der Motoren direkt in deinen Händen. Die haptischen Effekte sind fein abgestimmt – bei Action-Szenen wird es intensiv, bei ruhigeren Momenten bleibt das Feedback dezent, zum Beispiel wenn ein Tischtennisball über den Tisch hüpft.

So kannst du den Trailer erleben

Um das Ganze zu spüren, wird iOS 18.4 oder neuer voraussetzt. Dann findest du den haptischen Trailer in der TV-App unter dem Reiter „TV+“. Der Trailer ist exklusiv für das iPhone verfügbar – und damit eine echte Premiere in Sachen immersives Film-Marketing. Über diesen Direktlink kannst du dir den neuen Trailer direkt in Apple TV+ ansehen.

Worum geht es in „F1“?

Brad Pitt spielt einen ehemaligen Rennfahrer, der in den 90ern als großes Talent galt – bis ein schwerer Unfall seine Karriere abrupt stoppte. Drei Jahrzehnte später bekommt er eine letzte Chance: Er soll einem angeschlagenen Formel-1-Team wieder auf die Beine helfen. Es ist eine klassische Underdog-Geschichte, aber mit ordentlich PS und Promi-Power.

Der Film kommt am 26. Juni 2025 auch in deutsche Kinos – und später exklusiv auf Apple TV+. Mit der haptischen Vorschau unterstreicht Apple einmal mehr, wie eng sich Hardware und Content verknüpfen lassen – und setzt gleichzeitig ein Ausrufezeichen für immersives Entertainment auf dem iPhone. Aber würdet ihr euch auch einen ganzen Film auf dem iPhone mit dieser Art von Vibration ansehen? Oder ist es nur ein nettes kleines Gimmick für einen Trailer?

Foto: Apple.