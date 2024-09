Roborock Qrevo Curv im Test: Neues Top-Modell mit enormer Saugkraft und Wischstation

Der Roborock Qrevo Curv ist das neueste Modell in der Qrevo-Reihe und erstmals mit einer eleganten Wischstation erhältlich. Daher auch der Name “Curv”, da die Station nun nicht mehr eckig, sondern deutlich runder gestaltet ist. Für diejenigen, die weiterhin eckige Stationen bevorzugen, wird es demnächst auch den Roborock Qrevo Edge geben, der baugleich ist, jedoch die bekannte eckige Station bietet.

Pro kurviges Design

gute Wischstation

18.500 Pascal Saugkraft

Flexi-Bürsten Kontra Hinderniserkennung bei kleinen Objekten Roborock Qrevo Curv Amazon Logo Roborock-Shop

Optisch finde ich den neuen Roborock Qrevo Curv ansprechend – letztlich ist es Geschmackssache, ob man eine runde oder eckige Station bevorzugt. Roborock bietet die Wahl, damit jeder entscheiden kann, welche Form besser zur eigenen Ausstattung und Möblierung passt. Die Station bietet eine Heißwasser-Moppwäsche mit 75 Grad, die nicht nur die Wischmopps reinigt, sondern auch die Station selbst. Sie enthält zwei Wassertanks und einen Staubbeutel, allerdings keinen zusätzlichen Tank für Reinigungsmittel. Zu den Details kommen wir gleich.

Neue Technologien im Roborock Qrevo Curv

Der Roboter selbst ist mit 10,3 Zentimetern Höhe nicht der kleinste, bietet aber eine beeindruckende Saugleistung von bis zu 18.500 Pascal – mir ist bisher kein anderer Roboter bekannt, der mehr Leistung bietet. Für die Reinigung von Hartböden ist das viel zu viel, doch für Teppiche ist die hohe Saugleistung ein großer Vorteil. Staub, Krümel und Co. werden zuverlässig aufgenommen und entfernt – hier gibt es nichts zu beanstanden.

Der Roborock Qrevo Curv nutzt die neue FlexiArm Arc-Seitenbürste, die weiterhin in Ecken ausgefahren wird, jedoch ein optimiertes Design aufweist, um das Aufwickeln von Haaren zu verhindern. Im Test funktionierte das gut, und es ist erfreulich, dass Roborock kontinuierlich neue Technologien entwickelt. Bei meinem S8 MaxV Ultra wickeln sich Haare nach wie vor auf. Gleiches gilt für die Hauptbürste, doch hier macht es der Qrevo Curv besser: Die DuoDivide-Bürste, die schwimmend gelagert und in der Mitte geteilt ist, transportiert Haare zur Mitte, wo sie abgesaugt werden. Im Alltagstest konnte ich bestätigen, dass die Haare tatsächlich abgesaugt werden. Bei einem Härtetest mit einer großen Menge Haare bleiben einige jedoch in der Bürste hängen.

Verbesserte Schwellenüberwindung und Teppichreinigung

Der Roborock Qrevo Curv kann erstmals Schwellen von bis zu 4 Zentimetern Höhe überwinden, wobei der Test zeigte, dass dies je nach Beschaffenheit der Schwellen nicht immer gelingt. Schwellen von 3 Zentimetern oder solche mit “Treppenstufen” werden jedoch problemlos überwunden, da der Roboter seine Räder höher anheben kann. Zudem ist der Roborock Qrevo Curv der einzige Roboter, der jedes Rad unabhängig voneinander anheben kann – eine einzigartige Technologie.

Dank der Fähigkeit, das Chassis um bis zu 10 Millimeter anzuheben, kann der Roboter nicht nur kurzflorige, sondern auch mittellange Teppiche reinigen. Zusammen mit der Saugleistung von bis zu 18.500 Pascal entfernt er Schmutz zuverlässig aus den Teppichen. Damit diese nicht nass werden, hebt der Curv die Wischpads automatisch an.

Wischleistung und intelligente Reinigung

Die Wischpads des Roborock Qrevo Curv arbeiten mit 200 Umdrehungen pro Minute, und ihr könnt aus 30 Wasserdurchflussstufen wählen. Meiner Meinung nach ist das etwas zu viel Auswahl, aber so lässt sich der Durchfluss individuell an den Boden anpassen. Auch der Curv besitzt wieder ein ausfahrbares Wischpad auf der rechten Seite, das Wände erkennt und bis zur Kante ausfährt – so ist kein manuelles Nachhelfen nötig.

Die Wischfunktion bewirkt zwar keine Wunder, sorgt aber dafür, dass Böden sauber bleiben. Eingetrocknete Flecken sind schwieriger zu entfernen, doch Staub, Krümel und andere Rückstände beseitigt der Roborock Qrevo Curv zuverlässig. Die Wischpads werden zwischendurch in der Station mit heißem Wasser gereinigt, was die Arbeit erleichtert. In der App könnt ihr festlegen, wie oft die Reinigung der Pads erfolgen soll. Insgesamt ist die Kombination aus Wischfunktion und Selbstreinigung eine echte Erleichterung im Alltag.

Navigation mit kleinen Schwächen

Die allgemeine Navigation des Roborock Qrevo Curv ist hervorragend und basiert auf Laser- und Kameratechnologie. Dennoch hat der Roboter Schwächen bei der Erkennung kleinerer Objekte, wie etwa Kabel, die er nicht erkennt und mit sich schleift. Dies kann dazu führen, dass der Roboter seine Arbeit vorzeitig beendet. Grundsätzlich gilt: Je aufgeräumter der Boden, desto besser kann der Roboter reinigen – das trifft auf alle Modelle zu.

Bedienung über die Roborock-App

Auch der Roborock Qrevo Curv wird bequem per WLAN in die Roborock-App eingebunden. Auf der Startseite seht ihr den Grundriss und könnt No-Go-Zonen einzeichnen, virtuelle Wände ziehen oder Teppiche markieren – diese werden auch automatisch erkannt. Räume können benannt oder geteilt werden, falls die Erkennung nicht perfekt war. In den Reinigungseinstellungen lässt sich festlegen, wie stark der Roboter saugen und wie viel Wasser er verwenden soll.

In den Einstellungen der Dockingstation könnt ihr festlegen, wie oft der Roboter seine Wischpads reinigen soll, und ob wassersparend oder intensiv gereinigt wird. Es besteht auch die Option, warmes statt heißes Wasser zu wählen, wobei die Heißwasserwäsche empfehlenswert ist, um Gerüche zu vermeiden. Abschließend erfolgt eine Heißlufttrocknung, die zwischen 2 und 4 Stunden einstellbar ist.

Fazit: Roborock Qrevo Curv

Der Roborock Qrevo Curv bringt ein frisches Design, enorme Saugleistung und die Fähigkeit, Schwellen bis zu 4 Zentimeter zu überwinden. Die Navigation ist gut, hat jedoch bei kleinen Gegenständen Schwächen. Die Wischstation bleibt eine klare Empfehlung, da sie sich auch während der Moppwäsche selbst reinigt. Da es eine ausfahrbare Seitenbürste und auch ein ausfahrbares Wischpad gibt, werden auch Ecken und Kanten gereinigt.

Das neue Flaggschiff der Qreveo-Reihe weiß in vielen Bereichen zu überzeugen, hat aber auch ein paar Schwächen. Mit 1.499,99 Euro ist der Roborock Qrevo Curv auch im Premium-Segment angesiedelt.

roborock Qrevo Curv Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp, Dual... [Dual Anti-Tangle-System] Entdecke das revolutionäre doppelte Verhedderungsschutz-System des roborock Qrevo Curv mit Hauptbürste und Seitenbürste,...

[Extreme Saugkraft von 18.500 Pa] Branchenführende 18.500 Pa HyperForce Saugkraft in Kombination mit den Borsten der DuoDivide Bürste garantieren,...

Roborock Qrevo Curv Mein Fazit Empfehlenswerter Saug- und Wischroboter mit vielen neuen Technologien. Sehr gute Saugleistung und schönes Wischergebnis. Design 93 Navigation 85 Handhabung 90 Preis 70 Pro kurviges Design gute Wischstation 18.500 Pascal Saugkraft Flexi-Bürsten Kontra Hinderniserkennung bei kleinen Objekten 85 Testergebnis Amazon