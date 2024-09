Huawei Watch D2: Neue Smartwatch mit 24-Stunden-Blutdruckmessung am Handgelenk

Das Unternehmen Huawei ist hierzulande vor allem für Smartphones bekannt. Nun hat Huawei allerdings ein neues Produkt aus einer anderen Kategorie präsentiert: Die Huawei Watch D2, eine Smartwatch, die über eine medizinisch zertifizierte Funktion für eine 24-stündige Blutdruckmessung verfügt und laut Huawei „eine neue Ära im mobilen Blutdruckmanagement“ einleiten soll. Darüber hinaus ist die Smartwatch sowohl mit iOS, als auch mit Android kompatibel und daher universell einsetzbar.

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, haben Stress im Alltag, ein hektischer Lebensstil und ungesunde Ernährungsgewohnheiten auch Auswirkungen auf den Blutdruck. Die Huawei Watch D2 ermöglicht eine kontinuierliche Erfassung auch ohne manuelles Messen, um potenzielle Hypertonie-Risiken frühzeitig zu erkennen. Führende internationale Leitlinien zur Hypertonie-Behandlung – darunter die ISH 2020 Global Hypertension Practice Guidelines – empfehlen die ambulante Blutdrucküberwachung (ABPM) als bevorzugte Methode zur Diagnose von Bluthochdruck.

Weltweit erste Smartwatch mit ABPM-Zulassung

Huawei hat zu diesem Zweck enge Partnerschaften Hypertonie-Experten aus der ganzen Welt aufgebaut. Die Huawei Watch D2 ist damit die weltweit erste Smartwatch, die als ambulantes Blutdrucküberwachungsgerät (ABPM) sowohl von der NMPA in China als auch entsprechend den Anforderungen der MDR in Europa zugelassen wurde. Neben ihrer 24-Stunden-Blutdruckmessung bietet die Smartwatch EKG-Analysen und misst den Blutsauerstoff (SpO2), die Herzfrequenz, das Stressniveau und die Hauttemperatur. „Damit stellt sie ein umfassendes Gesundheitsmanagement direkt am Handgelenk sicher und hilft, potenzielle Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen“, so Huawei.

Mit einem Tastendruck können neun zentrale Körperindikatoren erfasst und in einem detaillierten Gesundheitsbericht zusammengefasst werden. Dazu zählen Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, EKG, Arteriensteifigkeit und die Schlafatmungsmessung. Erstmals integriert die Huawei Watch D2 eine Blutdruckanalyse in diesen Bericht. Die Smartwatch unterstützt darüber hinaus über 80 Trainingsmodi und bietet eine tägliche Verfolgung von Bewegung, Ernährung, Schlaf, Gewicht und Stress.

Leichter Tragekomfort mit edlem Design

Die Huawei Watch D2 setzt zudem auf eine kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht, wodurch sie den Alltag nahezu unbemerkt begleitet. Das verbaute 1,82-Zoll-Display mit einer Auflösung von 480 x 408 Pixel bei 347 ppi soll laut Huawei eine „lebendige, farbenfrohe Benutzeroberfläche und ein elegantes 2.5D-Floating-Design“ bieten. Zusätzlich zu den beiden Farbvarianten Schwarz und Gold bietet Huawei die Wahl zwischen einem robusten, schweißresistenten Fluorelastomer-Armband und einem cremefarbenen Lederarmband in zwei Größen.

Die Huawei Watch D2 ist 48 x 38 x 13,3 mm groß, wiegt ohne Armband etwa 40 Gramm und setzt beim Material auf eine Aluminiumlegierung für das Gehäuse. Die Smartwatch ist wasserdicht nach IP68, kann aber nicht zum Schwimmen oder Tauchen genutzt werden. Die Aufladung erfolgt kabellos, zudem gibt es einen Lautsprecher, ein Mikrofon, NFC und Bluetooth 5.2 mit BR- und BLE-Unterstützung. Bei typischer Nutzung soll die Watch D2 laut Huawei sich rund sechs Tage am Stück verwenden lassen, bei aktivierter ABPM-Funktion zur 24-Stunden-Blutdruckmessung soll der Akku bis zu einem Tag halten.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Uhr ist ab sofort bestellbar und ab dem heutigen 25. September 2024 im Huawei Flagship Store Berlin am Kurfürstendamm wie auch im Webshop zum Preis von 399 Euro (UVP) verfügbar. Für weitere Informationen stellt Huawei die Produktseite zur Watch D2 bereit.

