Party!: Neue digitale Einwegkamera von Hipstamatic für Hochzeiten, Parties und mehr

Bei Hochzeiten, Parties und anderen Feiern sind euch vielleicht auch schon einmal kleine Einwegkameras auf den Tischen aufgefallen. Mit diesen können die Gäste eigene Fotos machen, die dann später für einen ganz besonderen Eindruck des Events sorgen, nachdem die Kameras am Ende der Feier eingesammelt und die Bilder entwickelt wurden.

Das bekannte Entwicklerteam von Hipstamatic, vor allem bekannt für die beliebte Retro-Kamera mit gleichem Namen (App Store-Link), hat jetzt mit Party! Disposable Camera (App Store-Link), so der volle Titel der iPhone-Anwendung, eine digitale Möglichkeit geschaffen, Einwegkameras für Gäste eines Events bereitzustellen. Die App ist kostenlos aus dem App Store zu beziehen, benötigt rund 45 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 17.2 oder neuer auf dem iPhone, und steht in englischer Sprache bereit.

„Perfekt für Hochzeiten, Veranstaltungen oder einen Abend im Freien. Verwandle jede Zusammenkunft in eine Party! Erfasse und teile Fotos im Rahmen einer privaten Veranstaltung. Erstelle eine Kamera. Lade deine Gäste ein. Fotografiere die ganze Nacht, und zeige die Fotos am Tag danach über ein privates soziales Netzwerk, damit die Gäste nach der Veranstaltung chatten, die Fotos ansehen, liken und kommentieren können.“

So berichtet Hipstamatic über die Partykamera-Anwendung aus eigener Entwicklung. Das Prinzip von Party! ist simpel: Ein Gastgeber bzw. Gastgeberin erstellt eine Kamera für die Veranstaltung, und andere Personen mit installierter Party!-App in der Umgebung können dieser über einen QR- und Kamera-Code folgen und dann eigene Bilder mit der Anwendung für das Fotoalbum beitragen. Am nächsten Tag erscheinen dann alle Fotos der Gäste zur temporären Ansicht in einer Ansicht, wo sie kommentiert und geliked werden können.

Bis zu fünf Personen können kostenlos teilnehmen

Hipstamatic bietet die Funktionen der Party!-App für bis zu fünf beteiligten Personen gratis an. Sollen sich mehr Gäste an der Party!-Kamera beteiligen können, stellt das Entwicklerteam entsprechend gestaffelte In-App-Käufe für das jeweilige Event bereit. Die „Deluxe“-Kamera mit bis zu 15, 25 und 35 Teilnehmenden kann für 2, 6 und 10 Euro in der App erworben werden und hält die geschossenen Fotos dann statt 24 Stunden in der Gratisversion für 7, 14 bzw. 30 Tage lang vor.

Bei richtig großen Events kommen die Premium-Kameras ins Spiel: Hier bietet Hipstamatic die „Event“-Kamera für bis zu 99 Personen für 99 Euro an, für noch größere Veranstaltungen gibt es die „Wedding“-Kamera mit unbegrenzter Teilnehmerzahl, die dann allerdings satte 229 Euro per In-App-Kauf kostet. Die beiden Event-Kameras speichern die Fotos 30 Tage lang, ehe sie vom Server gelöscht werden. Bei allen Kameras gilt aber, dass die Bilder auch manuell gesichert werden können – sie verschwinden also nicht einfach spurlos nach der vorgegebenen Vorhaltezeit.

Die Idee einer digitalen Party- und Event-Kamera ist an sich großartig: Interessierte können über einen schnellen App-Download und ohne Anmeldung schnell teilnehmen und Bilder beitragen. Leider ist Party! allerdings bislang nur für iOS im App Store verfügbar und nicht für Android-Geräte im Google Play Store: Damit schließt man von vorneherein interessierte Personen mit einem Android-Smartphone aus.

Auch die Preise für die Event-Kameras sind aus meinen Augen deutlich zu hoch angesetzt: Mit 99 bzw. satten 229 Euro für eine einmalige Nutzung zahlt man hier für eine komplett digitale Abwicklung horrende Preise. Die kostenlosen oder Einstiegs-Varianten mit Preisen bis zu 10 Euro finde ich daher für einen Party-Gag durchaus noch akzeptabel. Bedenken muss man natürlich auch den direkten Vergleich mit analogen Einwegkameras: Hier kommt man je nach Größe der Veranstaltung auch auf entsprechend hohe Preise, was die Anschaffung und die Entwicklung der Bilder angeht: Ein 5er-Pack Einwegkameras bewegt sich bei Amazon bei rund 65 bis 90 Euro (ohne Entwicklung), beim Drogeriemarkt dm gibt es Einwegkameras ab rund 11 Euro.