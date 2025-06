Nuki Smart Lock Pro: Neue Generation erstmals günstiger

Das im Frühjahr auf den Markt gekommene Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation bleibt mein Favorit. Es ist einfach montiert, bietet eine klasse App und sieht darüber hinaus einfach spitze aus. Zudem ist die Geschwindigkeit mehr als beeindruckend.

Bisher gab es das neue Nuki Smart Lock Pro nicht wirklich günstiger, allenfalls in Kombination mit Zubehör. Sparen konnte man etwa im Bundle mit einem Nuki Keypad 2, das allerdings auch nicht gerade günstig ist. Wenn ihr kein zusätzliches Zubehör benötigt, könnt ihr jetzt erstmals sparen.

Bei tink.de bekommt ihr das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation für nur 242,10 Euro (zum Angebot), wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode NUKI10 verwendet. Der reguläre Preis des Smart Locks liegt bei 269 Euro. Der Versand zu euch nach Hause ist natürlich kostenlos.

Das erwartet euch beim Nuki Smart Lock der fünften Generation

Interessant ist das nicht nur für Neulinge in der Welt der Smart Locks, sondern auch für bestehende Nuki-Nutzerinnen und Nutzer. Falls ihr eine ältere Generation im Einsatz habt, profitiert ihr bei der fünften Generation von zahlreichen Neuerungen. Insbesondere natürlich vom neuen Design, das viel hochwertiger wird und obendrein kompakter ist.

Aber auch technisch hat sich einiges getan, nicht nur beim rasant schnellen Motor. Genau wie beim direkten Vorgänger gibt es integriertes WLAN, so dass keine Bridge notwendig ist. Ebenso kann dank Thread-Integration eine direkte Verbindung zu eurem Matter-Router hergestellt werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass Apple Home leider immer noch nicht den Status „Falle gezogen“ kennt, was die Nutzung in „HomeKit“ leider noch etwas einschränkt. Ich persönlich habe Matter gar nicht aktiviert, sondern setze ausschließlich auf Auto-Unlock und ab und zu auf das optionale Keypad.

Nicht vergessen sollte man den integrierten Akku, der rund 4 bis 6 Monate hält. Danach wird er einfach mit einem magnetischen Kabel wieder aufgeladen, was super einfach funktioniert. Ausgetauscht werden kann der Akku nur von Nuki selbst, das dürfte aber ohnehin erst in 10 Jahren ein Thema sein. Und wer weiß, wie dir dann unsere Türen öffnen…

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) Mit Gutscheincode NUKI10 269 EUR 242,10 EUR jetzt kaufen