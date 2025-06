Snapseed: Googles Bildbearbeitungs-App erhält überraschend ein großes Update

Auf meinem iPhone und iPad ist der Foto-Editor von Google, Snapseed (App Store-Link), noch immer ein gern gesehener Gast, wenn es darum geht, Bilder schnell und ansehnlich zu bearbeiten. Jahrelang hat sich nach der Übernahme von Snapseed durch Google nichts getan, bis auf gelegentliche Mini-Updates mit „Fehlerkorrekturen und Verbesserungen“ gab es keine Neuigkeiten. Es war davon auszugehen, dass Google das Projekt Snapseed aufs Abstellgleis gestellt hat.

Nun meldet sich aber sehr überraschend Google mit einem frischen und großen Update für Snapseed im deutschen App Store zurück. Ab sofort steht Version 3.0.0 als kostenloser Download für iPhones und iPads bereit. Snapseed ist nun rund 117 MB groß, benötigt iOS bzw. iPadOS 16.1 oder neuer auf dem Gerät, und ist auch weiterhin in deutscher Sprache nutzbar.

„Vielleicht ist dir aufgefallen, dass hier neue Dinge entstehen. Wir haben die App nicht nur optisch aufgefrischt, um die Bearbeitung noch einfacher zu machen, sondern auch einige lästige Fehler behoben, damit du noch reibungsloser arbeiten kannst. Und denk daran, die neuen Filmfilter auszuprobieren, um einen tollen Vintage-Look zu erzielen. Wie immer sind sie kostenlos.“

So berichtet Google im Changelog im deutschen App Store. Die Anwendung wurde komplett überarbeitet und weist nun ein modernes Interface auf, das sich nun in drei große Tabs am unteren Bildschirmrand unterteilt: Looks, Favoriten und Tools. Unter Looks finden sich einige Presets, die man auch schon aus vorherigen Versionen von Snapseed kannte, um Bildern schnell einen bestimmten Stil zu verpassen.

Version 3.0 verfügt erstmals über einen Dunkelmodus

Weiterhin stehen unter Favoriten einige schnelle Bearbeitungs-Optionen zur Verfügung, die man selbst gerne verwendet, beispielsweise eine Feinabstimmung, Reparieren, Zuschneiden oder eine selektive Bearbeitung von Bereichen eines Bildes. Unter Tools sind dann alle möglichen Optionen zum Anpassen, Korrigieren, Retuschieren, Ausrichten sowie einige Filter und Designs vorhanden, mit denen man geöffnete Bilddateien bearbeiten kann.

Der Export der fertig bearbeiteten Bilder erfolgt über einen eigenen Button am oberen rechten Bildschirmrand, und kann sowohl das Bild mit rückgängig zu machenden Änderungen, als auch eine Kopie des Fotos in der Bibliothek speichern. Ein besonders praktisches Feature, das ich in der vorherigen Version von Snapseed schon immer sehr geschätzt habe, ist auch weiterhin mit an Bord: Eine Option zum Vergleichen von Bildern vor und nach der Bearbeitung. Ganz neu ist auch das App-Icon für Snapseed sowie ein integrierter Dunkelmodus. Wenn ihr eine kostenlose, werbefreie und umfangreich ausgestattete Foto-Editor für iPhone oder iPad sucht, schaut auch Snapseed gerade nach diesem großen neuen Update auf jeden Fall genauer an.