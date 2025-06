SwitchBot Keypad Vision mit Gesichtserkennung jetzt einzeln verfügbar

Mein liebenswerter Kollege Frederick hat im Mai keine Mühen gescheut und sich das neue SwitchBot Lock Ultra mit Keypad Vision genauer angesehen. Das smarte Türschloss verfügt über ein Keypad, das mit einer Gesichtserkennung ausgestattet ist, und wird im Bundle für knapp 300 Euro verkauft. Falls ihr schon ein Smart Lock von SwitchBot im Einsatz habt, könnt ihr das neue Keypad jetzt auch einzeln kaufen.

SwitchBot Keypad Vision mit 3D-Gesichtserkennung ist ab sofort bei Amazon für 149,99 Euro gelistet. Aktuell ist der Bestand noch recht eingeschränkt, das dürfte sich in den nächsten Tagen hoffentlich ändern.

So funktioniert das SwitchBot Keypad Vision

Mit 131 × 65 × 30 Millimetern ist das Keypad Vision nicht gerade unauffällig. Es kann fest mit Schrauben an der Wand montiert oder auch einfach auf glatte Oberflächen geklebt werden. Um sich per Gesichtsscan Zutritt zu verschaffen, muss das Gesicht einmalig analysiert und gespeichert werden. Es werden über 30.000 Infrarotpunkte genutzt, um eine hochauflösende, millimetergenaue Gesichtsabbildung zur Authentifizierung zu erstellen.

Sobald man vor dem Keypad steht, wird das Gesicht automatisch gescannt und die Tür aufgeschlossen. Allerdings kann man per App festlegen, dass der Scan erst dann gestartet wird, wenn man eine beliebige Zahl drückt. Die Akkulaufzeit gibt SwitchBot mit 12 Monaten an, wenn man es 10-mal pro Tag nutzt. Der Akku lässt sich einfach via USB-C aufladen.

Natürlich kommuniziert das SwitchBot Keypad Vision nur mit der SwitchBot Lock Serie und ist nicht mit Smart Locks anderer Hersteller kompatibel. Soweit wir wissen, gibt es keine andere bekannte Marke, die ein Keypad mit Gesichtserkennung anbietet. Hier ist SwitchBot tatsächlich eine treibende Kraft. Schaut euch gerne auch noch mal unseren Testbericht zur Kombination aus Smart Lock und Keypad an.

