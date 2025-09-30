iOS 26 kann Fotos mit iMessage schneller versenden

Am vergangenen Freitag hat mein Kollege Frederick euch ja schon einige versteckte Funktionen von iOS 26 vorgestellt. Heute wollen wir euch ein weiteres Detail zeigen, das ihr möglicherweise noch nicht in den Einstellungen entdeckt habt. „Fotovorschauen in niedriger Qualität senden“ ist eine neue Funktion in iMessage und der Nachrichten-App.

Die Option muss zunächst in den Einstellungen aktiviert werden. Öffnet dazu im Bereich Apps „Nachrichten“ und scrollt bis ganz nach unten zur „Fotovorschauen in niedriger Qualität senden“. Aber was passiert danach?

Kleines Foto kommt schneller beim Empfänger an

Wenn ihr ein Foto per iMessage verschickt, wird zunächst eine niedriger auflösende Vorschau verschickt, bevor das hochauflösende Bild übermittelt wird. Und tatsächlich stellt man einen Unterschied fest: Das kompaktere Bild landet viel schneller beim Empfänger oder der Empfängerin. Dass dann noch das hochauflösende Original nachgesendet wird, bekommt man gar nicht mehr mit.

Besonders deutlich ist der Zeitunterschied natürlich, wenn die Internetverbindung nicht optimal ist. Etwa bei schlechtem Mobilfunkempfang.

Solltet ihr im Stromsparmodus unterwegs sein, dann wird das hochauflösende Bild übrigens nicht direkt versendet, um Energie zu sparen. Ebenso ist das der Fall, wenn ihr in euren WLAN-Einstellungen den Datensparmodus aktiviert habt.