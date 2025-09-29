Nachdem ich lange Zeit einen klassischen Fernseher genutzt habe, bin ich absoluter Fan von Beamern geworden. Und wenn du jetzt in einen richtig geilen 4K-Beamer mit Triple-Laser investieren möchtest, schaue dir das Angebot für den Nebula X1 an, der im Bundle mit Lautsprechern und Mikrofon über 1.000 Euro günstiger angeboten wird.

Nebula X1 mit Mikrofon, Lautsprecher und Transporttasche für 2.499,97 Euro statt 3.599,98 Euro (Amazon-Link)

Das kann der Nebula X1

Die Bildqualität ist top: kräftige Farben, hoher Kontrast und flüssige Farbverläufe dank Nebula Master 2.0. Besonders praktisch: Die automatische Raumkalibrierung richtet Bildgröße, Position und Schärfe selbstständig aus – samt Autofokus, Trapezkorrektur und sogar beweglichem Gimbal für 25-Grad-Schwenks. Das spart Zeit und nerviges Einstellen.

Google TV statt Apple TV

Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz – nicht ganz so flüssig wie Apple TV, aber solide. Die Einrichtung dauert etwas länger, läuft danach aber rund. Wer lieber mit Apples Ökosystem arbeitet, kann ein Apple TV per HDMI anschließen.

Die beleuchtete Fernbedienung ist im Dunkeln Gold wert. Es gibt echte Tasten statt Touch, inklusive Schnellzugriff auf YouTube, Netflix und Prime Video. Wer mag, kann den Beamer auch direkt am Gerät bedienen.

Der Beamer hat Lautsprecher integriert

Verbaut ist ein kabelloses 4.1.2-System mit Dolby Audio. Für integrierte Lautsprecher klingt das richtig gut, für den Blockbuster-Abend darf es aber gern ein externes System sein. Besonders benutzerfreundlich sind die kabellosen Satellitenlautsprecher, die kraftvollen 160 Watt Sound liefern. Für ein bisschen Karaoke gibt es ein passendes Mikrofon mit One-Touch-Hall-Effekt dazu.

Der Lüfter ist laut Hersteller mit 26 dB leise, in der Praxis vor allem in ruhigen Szenen aber hörbar. Eine gute Lösung: Bluetooth-Kopfhörer anschließen, besonders abends, wenn andere schon schlafen.

AirPlay gibt es nicht

AirPlay gibt es nicht nativ, aber mit Google Cast oder Nebula Cast klappt das Streaming vom iPhone, Android oder Tablet trotzdem zuverlässig – nach kurzer Einrichtung.

Mit 6,5 kg, integriertem Tragegriff und Stativgewinde ist der X1 zwar kein Leichtgewicht, aber gut transportierbar. Maße: 282 x 168 x 245,5 Millimeter.

Fazit: Beeindruckendes Heimkino zum Premium-Preis

Der Nebula X1 überzeugt mit einem brillanten 4K-Bild, smarten Automatikfunktionen, sattem Klang und integriertem Google TV. Besonders die automatische Kalibrierung und das riesige Bildformat machen richtig Spaß.

Im Bundle gibt es den X1 mit Lautsprechern und Mikrofon für aktuell 2.499,97 Euro statt 3,599,98 Euro.