Kleinanzeigen: Gratis-Versand mit Apple Pay

Kleinanzeigen hat einen neuen Gutscheincode parat, mit dem du dir kostenlosen Versand sichern kannst (ab 1. Oktober). Allerdings nur dann, wenn du erstmals mit Apple Pay bezahlst. An folgende Bedingungen ist das Angebot geknüpft:

Für Gratis-Versand musst du ein Angebot finden, bei dem du die „Sicher bezahlen“-Funktion nutzen kannst. Entweder du machst dem Verkäufer ein Angebot oder nutzt „Direkt kaufen“. Als Zahlungsmethode musst du Apple Pay auswählen, um an der Aktion teilnehmen zu können. Sobald es zum Kaufabschluss kommt, kannst du den Code APPLEPAY im Feld „Aktionscode“ eingeben.

Als Verkäufer kannst du von der Gratis-Versand-Aktion ebenfalls profitieren. Scheinbar gilt der Code hier nur für die Kategorie „Mode & Beaty“.

Gratis-Versand bei Kleinanzeigen: Das musst du beachten

Laut Kleinanzeigen gilt der Gratis-Versand nur im Zusammenhang mit Hermes, während man als Verkäufer auch DHL anbieten kann. Die Aktion ist zwischen dem 1. und 31. Oktober 2025 verfügbar und gilt für die ersten 24.500 abgeschlossenen Käufe. Wenn du also schon länger ein Produkt beobachtest, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um das Angebot noch einmal genauer zu prüfen. Alle Infos zur Aktion kannst du hier nachlesen.